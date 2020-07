Cote d'Ivoire: Présidentielle - Des partis politiques appellent leurs candidats à se présenter

Le président Ivoirien, Alassane Ouattara, et ses prédécesseurs, Laurent Gbagbo, et Henri Konan Bédié semblent incontournables dans l'arène politique ivoirienne. Du moins pour leurs partisans.

En mars 2020, Alassane Ouattara avait déclaré vouloir "laisser la place aux jeunes" lors de la présidentielle du 31 octobre. Il avait ainsi intronisé son Premier ministre, Amadou Gon Coulibaly comme candidat du parti au pouvoir. Mais la mort inattendue de ce dernier a bouleversé ce plan. Le RHDP devant désormais se trouver un nouveau candidat, à trois mois du scrutin.

Deux dirigeants du RHDP ont déjà pris position publiquement en faveur d'une candidature d'Alassane Ouattara pour un troisième mandat. Le chef de l'Etat ivoirien a lui-même fait, mi-juillet, une "confidence" au journal Jeune Afrique, indiquant devoir se présenter "pour préserver la stabilité du pays".

Le Front populaire ivoirien (FPI), le parti de Laurent Gbagbo, a appelé celui-ci à se porter candidat à l'élection présidentielle d'octobre 2020. On ne sait pas dans l'immédiat si Laurent Gbagbo, acquitté l'an dernier par la Cour pénale internationale (CPI) à l'issue de son procès pour crimes contre l'humanité et qui réside en Belgique, va suivre la recommandation de son parti et retourner en Côte d'Ivoire. La procureure de la CPI, Fatou Bensouda, a par ailleurs fait appel de la décision d'acquittement.

L'ex-président ivoirien, Henri Konan Bédié, a annoncé samedi qu'il serait candidat à l'investiture de son parti pour l'élection présidentielle du 31 octobre, dans une déclaration devant des responsables de son parti le PDCI, principale formation de l'opposition.

Ce week-end se tenaient des conventions éclatées à travers le pays pendant lesquelles près de neuf mille quatre cents membres de la formation historique ont voté pour celui qui se présentera au scrutin d'octobre prochain. Une nomination sans suspense puisque le chef du parti Henri Konan Bédié est le seul candidat.

« Je ferai don de ma personne », a déclaré l'ancien chef d'Etat (1993-99), demandant aux responsables du Parti démocratique de Côte d'Ivoire (PDCI) réunis chez lui à Abidjan de mobiliser les militants pour lui « assurer une victoire éclatante ».

L'ancien Premier ministre et ex-chef rebelle Guillaume Soro en exil, proche de l'un des membres du trio Bédié-Gbagbo-Ouattara à un moment donné de sa carrière politique, a été le premier à déclarer sa candidature à la magistrature suprême. L'ancien Premier ministre Pascal Affi NGuessan, du Front populaire ivoirien (FPI, opposition), a lui aussi fait part de ses ambitions présidentielles.

Marcel Amon-Tanoh, ex-allié de l'actuel président Alassane Ouattara et ancien ministre des Affaires étrangères, a déjà annoncé son intention de briguer un mandat présidentiel.

Le scrutin du 31 octobre est perçu comme un test pour la stabilité de la Côte d'Ivoire où le climat politique se tend de plus en plus à l'approche de l'échéance électorale. Et ce, dix ans après la crise post-électorale de 2010-2011 qui avait fait trois mille morts.