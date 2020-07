Congo-Kinshasa: Statistiques des buteurs RD-congolais en Europe

La saison s'est quasiment achevée en Europe où certains champions ont même été définitivement interrompus à cause de la covid-19. Des Congolais ont été buteurs et passeurs décisifs au cours de cette saison dérangée par la pandémie.

La saison 2019-2020 n'a pas connu de fin normale dans certains championnats en Europe où évoluent plusieurs RD-Congolais de souche. Selon un classement établi par des observateurs du football congolais, parmi lesquels Steven Mbala sur réseaux sociaux, on relève d'emblée que l'attaquant ex-international Dieumerci Mbokani d'Antwerp en D1 Belgique a marqué plus de buts que tous ses compatriotes avec un total de vingt-trois buts et délivré huit passes décisives en trente-quatre matchs disputés.

L'attaquant international Britt Assombalonga a, pour sa part, marqué onze buts et délivré deux passes décisives en quarante-quatre apparitions avec Middlesbrough en Championship (D2 anglaise). Pour sa part, Ridge Munsy de Thoune en Super League en Suisse a inscrit dix buts en vingt-six matchs. Dix buts et une passe décisive en trente-neuf apparitions dont vingt-deux comme titulaire. Ce sont les statistiques de l'attaquant Jody Lukoki avec Ludogorets en Bulgarie, lui qui a signé à Malatyaspor en D1 Turque.

L'attaquant Silas Wamangituka a été auteur de neuf buts et cinq passes décisives en trente-sept apparitions dont trente-deux comme titulaire avec Stuttgart en D2 allemande. L'ancien attaquant de Mazembe aujourd'hui au Raja Casablanca, Ben Malango, a marqué à sept reprises avec le club marocain en trente-quatre matchs dont dix-neuf comme titulaire. Son compatriote Francis Kazadi, ancien de V.Club, Daring Club Motema Pembe et Renaissance du Congo, a, lui aussi, inscrit sept buts en douze matchs livrés avec l'autre club de Casablanca, le Wydad athlétique.

Paul-José Mpoku a de son côté été buteur à six reprises et quatre passes décisives en trente-neuf apparitions matchs dont trente-cinq comme titulaire, avec Standard de Liège en Belgique et Al Wahda au Qatar, car il a été transféré au mercato d'hiver. L'ailier et latéral gauche Jordan Botaka a marqué quatre buts avec Saint-Trond avant la suspension du championnat belge à cause de la pandémie de covid-19. Il avait déjà disputé vingt-sept matchs comme titulaire. La saison prochaine, il évoluera à La Gantoise.

Les autres Congolais auteurs de quatre buts au cours de la saison sont Bolingi en dix-neuf matchs avec Antwerp en Belgique, Yeni Ngbakoto en vingt-deux titularisations avec Guingamp en Ligue 2 française, le défenseur international Chancel Mbemba en cinquante-six apparitions dont qurante-et un comme titulaire à Porto au Portugal. La fin de saison de Neeskens Kebano est exceptionnel, auteur de trois buts et une passe décisive dans les trois dernières rencontres avec Fulham en Championship (D2 anglaise). Mais il a au total disputé quinze rencontres sur quarante-huit.

Son compatriote Elias Kachunga d'Huddersfield toujours en Championship a marqué trois buts, ainsi que Benik Afobe avec Bristol City en treize matchs, lui qui a été longtemps blessé. Enfin, Dago Tshibamba, ancien du DCMP, actuellement à Khourigba en D1 marocaine a marqué trois buts au cours de cette saison.

Notons, par ailleurs, les deux buts marqués par Meschak Elia avec Young Boys de Berne en Suisse en onze matchs joués. Gaël Kakuta aussi a marqué deux buts avec Amiens en vingt-deux matchs avant d'être transféré à Lens promus en Ligue 1 française alors qu'Amiens évoluera la saison prochaine en Ligue 2. Yannick Bolasie a également inscrit deux buts en vingt-quatre matchs avec Sporting du Portugal, de même que Fabrice Ngoma avec Raja de Casablanca en vingt-sept matchs, Dieumerci Ndongala avec Kasimpaça SK en Turquie en vingt-six matchs livrés, Chadrac Akolo avec Amiens en seize matchs joués, Hervé Kagé avec Courtrai en Belgique en trente-trois apparitions dont vingt et une titularisations. Le latéral droit Jordan Ikoko a été auteur de deux buts et une passe décisive en cinquante apparitions dont vingt-sept titularisations avec Ludogorets en Bulgarie.