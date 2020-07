Congo-Brazzaville: Distinction - Le Pape François décore la Sr Maria Albina

C'est le 25 juillet dernier que le Nonce apostolique au Congo et au Gabon, Mgr Francisco Escalante Molina, a porté l'insigne de décoration à la Sr Maria Albina et lui a remis le diplôme, au cours de la messe de renouvellement des vœux des sœurs Ruth et Virginie, à la congrégation Saint Joseph de Genoni, à Madibu, dans le huitième arrondissement de Brazzaville.

Missionnaire de la congrégation Saint Joseph de Genoni ; une congrégation d'origine italienne, la Sr Maria Albina a été décorée par le souverain pontife au Vatican, le 20 avril dernier, pour services remarquables rendus en Afrique en général et au Congo en particulier depuis plus d'un demi-siècle.

En effet, sur ses quatre-vingt-trois (83) ans d'âge, la Sr Maria Albina, qui se trouve en Afrique depuis l'âge de vingt-huit (28) ans, a passé trente-cinq (35) ans en République démocratique du Congo et dix-huit (18) ans déjà, en République du Congo, soit cinquante-trois (53) ans en Afrique. Partout, elle s'illustre dans des actions sociales pour le bien-être des populations.

Le Nonce apostolique, a reconnu que la Sr Maria Albina, a passé la majeure partie de sa vie en Afrique et ici aux Congo. « Nous sommes venus prier pour elle et lui avons donné la décoration du pape François. C'est une décoration par laquelle on reconnait son travail. C'est depuis des années qu'elle est là. Elle a donné toute sa vie, toute sa force, sa santé pour les populations des deux Congo. On a donc reconnu ce travail. »

Après le port d'insigne de décoration par le Nonce apostolique, Mgr Francisco Escalante Molina, la Sr Maria Albina a exprimé sa joie. « C'est une émotion, une joie immense. Je suis surprise. Je ne m'attendais pas à cela. Le Seigneur donne sa grâce à qui il veut. Je suis très contente d'être avec vous au Congo. »

Dans la concrétisation de toutes les œuvres qu'elle a implantée au sein de cette congrégation, la Sr Maria Albina a bénéficié du soutien et de l'apport des personnalités, organismes et associations comme le Rotary club international. C'est un vaste domaine qui regorge aussi de complexe scolaire ainsi que de centre de santé intégrée et de maternité.

Bien avant le port d'insigne de décoration et la remise du diplôme à la Sr Maria Albina, le Nonce apostolique, a dit la messe de renouvellement des vœux des sœurs Ruth et Virginie.

Ruth Gille Loutaya Seholo et Virginie Mosini-Yongona, ont renouvelé à Dieu, jusqu'aux vœux perpétuels, les vœux religieux de chasteté, de pauvreté et d'obéissance selon les constitutions de l'Institut des filles de Saint Joseph de Genoni. Dans son homélie, l'abbé Joseph Commisso, secrétaire de la Nonce apostolique, a dit : « Nous portons un trésor comme dans des vases d'argile et cette précieuse source ne nous appartient pas, nous ne la méritons pas et nous ne la connaissons pas complétement. Ce trésor caché dans des récipients d'argile nous fascine parce que nous le voyons dans la vie des autres, de ceux qui sont âgés, maintenant fatigués par un corps qui ne réponds plus, nous le percevons dans la vie qui nait, dans les désirs de futurs jeunes. Le trésor est en nous ... dans les vases d'argile que nous sommes nous-mêmes appelés à être serviteurs comme celui qui était serviteur, des serviteurs qui consacrent au progrès des autres. »

Notons que ces deux cérémonies se sont déroulées en présence de la ministre du Tourisme et de l'Environnement, Arlette Soudan-Nonault.