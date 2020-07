Congo-Brazzaville: Covid-19 - « Fantôme », une sensibilisation au scepticisme face à la maladie

En plein cœur du marché Total, situé dans le deuxième arrondissement de Brazzaville, Lebon Chansard Ziavoula, photographe congolais, poursuit la réalisation de son projet artistique « Fantôme », avec la participation du comédien Thales Zokene. Ceci dans le but de sensibiliser la population au déni de la maladie et l'inciter à observer les mesures barrières.

Depuis quelque temps, dans la capitale congolaise, il est observé un relâchement du respect des mesures barrières contre la pandémie de coronavirus. Une attitude fortement déplorée par les autorités car le taux de contamination ne fait qu'augmenter, soit à ce jour près de 3038 cas et Brazzaville comptée parmi les foyers de propagation du virus.

Le virus existe-t-il vraiment en Afrique et plus particulièrement au Congo ? Si oui, pourquoi ne voit-on pas les malades ? Pourquoi les autorités créent autant de mystères sur ce virus ?... continuent de se questionner la population congolaise en dépit du bilan épidémiologique. Ainsi, face à toutes ces interrogations, Lebon Chansard Ziavoula a lancé le projet artistique « Fantôme » en référence au coronavirus, cet ennemi invisible qui ne cesse de causer des ravages dans le monde. En cours de réalisation, cette initiative qui donnera lieu à une exposition grand public consiste à faire des images du fantôme dans différents lieux publics pour illustrer la présence du virus au Congo et plus largement en Afrique.

Pour attirer l'attention des populations sur l'existence du coronavirus dans le pays tel un fantôme, le photographe congolais, Lebon Ziavoula, s'est montré créatif et a notamment décidé, pour sa deuxième descente sur le terrain, de réaliser le projet « Fantôme » à la vue des citoyens et commerçants de Bacongo, précisément au marché Total. Appareil photo à la main, regard fixé sur l'objectif de la caméra, Lebon Ziavoula capture sous plusieurs angles le fameux "Fantôme" dit coronavirus. Incarné par Thales Zokene vêtu de blanc, celui-ci circule librement au milieu de la population sans qu'elle s'en aperçoive. L'objectif visé est de faire comprendre à la société que le virus existe réellement et il est d'autant plus difficile de le réaliser car nous ne pouvons pas le voir, le toucher, le sentir ou encore l'entendre.

« Dès que nous nous sommes mis à capturer les images, la population était très intriguée ne comprenant pas ce que nous faisions. Certains, pleins de curiosité n'hésitaient pas à nous questionner et tout en leur expliquant le projet, je profitais de leur rappeler que la maladie existe au Congo et qu'il nous faut continuer à observer les mesures barrières pour briser la chaîne de contamination », a expliqué Lebon Ziavoula.

Le coronavirus perçu comme un mythe

A en croire Lebon Ziavoula, la jeunesse congolaise nourrit encore beaucoup de scepticisme face à la pandémie de Covid-19. Si certains ironisent en se disant que le coronavirus au Congo n'est qu'un mythe donc pas besoin de se restreindre la vie, d'autres disent ne porter les masques qu'à la vue des policiers pour éviter de payer inutilement les amendes. D'ajouter, « si le virus existait réellement dans le pays pourquoi les malades sont invisibles et qu'il y a un laisser-aller dans la façon dont les gens circulent dans les marchés, se bousculent aux arrêts de bus, se coincent dans les morgues et lors des enterrements ? »

Au regard de tous ces doutes, « il ne faut pas baisser les bras » ne cessent de rappeler les autorités tout en appelant la population à plus de responsabilité. Pour le comédien, performeur et slameur congolais, Thales Zokene, il ne faut pas tomber dans le piège de l'incrédulité. Car de la sorte, nous contribuons d'une manière ou d'une autre à véhiculer le virus et ainsi à le rendre encore plus puissant et dévastateur.

Notons que le respect des mesures barrières, à savoir se laver régulièrement les mains avec du savon ou gel hydro-alcoolique, porter obligatoirement le masque, observer la distanciation physique... demeure la seule méthode de prévention contre la pandémie de Covid-19. Toujours en état d'urgence, le Congo compte, à ce jour, près de 3038 cas confirmés de la maladie dont 51 décès et 758 guérisons.