Afrique du Nord: M. El Malki affirme le soutien du Maroc à toutes les initiatives visant à rétablir la sécurité et la stabilité en Libye

Rabat — Le président de la Chambre des représentants, Habib El Malki, a affirmé, lundi à Rabat, le soutien du Maroc à toutes les initiatives visant à rétablir la sécurité et la stabilité en Libye.

"Nous soutenons la Chambre des représentants libyenne et toutes les initiatives visant à restaurer la sécurité et la stabilité en Libye sœur, avec laquelle nous unissent la religion, l'histoire, la langue et le destin", a déclaré M. El Malki au cours d'une conférence de presse à l'issue de ses entretiens avec son homologue libyen, Aguila Saleh.

Il a, également, relevé que "nous suivons toutes les évolutions de la scène libyenne et aspirons, dans le cadre du respect de la souveraineté nationale de l'État libyen, à rapprocher autant que possible les visions et les points de vue de toutes les parties".

"Les dernières initiatives en faveur d'une solution à la crise ne sont pas contraires à l'accord de Skhirat, ni dans le fond ni dans la forme", a estimé M. El Malki, relevant que l'initiative de la Chambre des représentants libyenne "ouvrira de nouvelles perspectives pour aboutir à une solution".

Il a, dans ce sens, considéré que le dialogue et le rapprochement des points de vue sont la clé de voûte "pour que la Libye recouvre sa stabilité et sa prospérité qui font partie intégrante de la stabilité régionale".

Le président de la Chambre a, en outre, affirmé que la visite de son homologue libyen s'inscrit dans les concertations régulières entre les deux institutions législatives, notant que le Maroc suit de près toutes les évolutions et les développements sur la scène libyenne, en particulier depuis la signature de l'accord de Skhirat en 2015.

Ces entretiens ont été marqués par la signature d'un mémorandum d'entente et de coopération entre les deux institutions législatives marocaine et libyenne.