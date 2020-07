Maroc: Le HCP soulève le recul de l'intérêt porté au suivi des cours à distance

Casablanca — L'intérêt accordé au suivi des cours à distance a été "réellement" impacté par le report ou l'annulation des examens, souligne le Haut-Commissariat au Plan (HCP).

"La part des personnes scolarisées qui suivent les cours à distance, tous niveaux confondus, a reculé, après report ou annulation des examens, de 77,9% à 61%", précise le HCP dans une note sur les rapports sociaux dans le contexte de la pandémie du covid-19 - 2ème panel de l'impact du coronavirus sur la situation économique, sociale et psychologique des ménages.

Cette baisse est plus prononcée au collège, de 81,2% à 57,6%, suivi par le primaire de 73,2% à 53,5%, le secondaire de 85,8% à 72,3% et la formation professionnelle de 70,4% à 60,6%, relève la même source, notant qu'au niveau de la 2ème année du baccalauréat, cette proportion est restée la même (95,4%).

En outre, la part des personnes scolarisées qui suivent ces cours de façon régulière a également diminué de 42,9% à 33,1%, fait remarquer le HCP, ajoutant que 18,1% de scolarisés sont passés d'un suivi régulier à un suivi irrégulier et 9,5% ont complètement abandonné les cours à distance.

Et de poursuivre que ces proportions sont respectivement, par niveau scolaire, de 19,4% et 11,4% au primaire, de 21,9% et 15,9% au collège, de 18% et 2,8% au secondaire, de 11,3% et 3,3% au supérieur et de 8,9% et 8,2% à la formation professionnelle.

Dans cette note, le HCP met l'accent sur les principaux résultats des modules portant sur l'évolution des rapports sociaux et des perceptions de l'accès à l'enseignement à distance et aux soins médicaux, dans le contexte du confinement sanitaire instauré pour lutter contre le covid-19.

Ces modules ont été abordés, parmi d'autres, lors du deuxième panel réalisé du 15 au 24 juin 2020 sur un échantillon représentatif de 2.169 ménages en vue d'appréhender l'évolution des comportements socioéconomiques et préventifs face à cette pandémie et d'évaluer ses répercussions sur les différentes couches de la population marocaine en termes d'accès aux produits de base, à l'éducation, à la santé, à l'emploi et au revenu.