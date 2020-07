Gabon: Réouverture des lieux de culte - Les ministres de l'intérieur et de la santé en visite officielle

Ce dimanche 26 juillet 2020 dernier, le Ministre d'État, ministre de l'Intérieur, accompagné du ministre de la Santé, ont visité plusieurs lieux de culte afin d'évaluer un plan d'adaptabilité des mesures barrières des églises, temples et mosquées. Cette visite s'inscrit dans le cadre de la reprise des activités des communautés religieuses.

C'est sous la compagnie de Guy Patrick Obiang Ndong, ministre en charge de la Santé, suivi de quelques membres du COPIL que le Ministre d'État, ministre de l'Intérieur, Lambert-Noël Matha, a parcouru les grands lieux de culte de la capitale politique du pays pour examiner en personne, un moyen de réouverture desdits lieux. Durant sa visite, le Ministre d'État a eu à échanger avec les chefs religieux sur les responsabilités qui sont les leurs dans le respect des normes d'hygiène édictées par le gouvernement.

Environ une dizaine de lieux de culte qui ont reçu la visite des autorités gabonaises. Lesquels sont : la Cathédrale Sainte-Marie, l'Église Evangélique du Gabon, la Paroisse de Baraka, l'Église de l'Alliance Chrétienne et Missionnaire du Gabon, la Paroisse d'Avéa, les Assemblées de Dieu du Gabon au Pk8, le Centre d'Évangélisation Béthanie et la Mosquée Hassan-2. À toute escale dans un lieu de culte, le Ministre d'État, ministre de l'Intérieur a insisté auprès des leaders religieux sur la responsabilité individuelle et collective quant aux nécessaires précautions à prendre en leur sein afin d'éviter une résurgence des contaminations au moment où le virus de la covid-19 circule encore dans sa phase communautaire.

Plusieurs détails pratiques ont figuré lors des échanges entre les chefs religieux et les autorités gouvernementales. Notamment des questions sur les capacités d'accueil de chaque lieu de culte, sur la célébration de l'eucharistie et la sainte cène, sur les moyens de récolter la quête, dîme, offrandes et bien d'autres. Tant de détails qui, selon le Ministre, feront l'objet d'un protocole sanitaire en cas de reprise. Les techniciens du Copil repasseront pour y prescrire ledit protocole.

Cette visite s'inscrit dans le cadre des recommandations des travaux de la Commission Inter ministérielle sur l'examen des conditions de réouverture progressive des lieux de culte fermés depuis plus de 4 mois en raison de la crise sanitaire liée à la pandémie de la Covid-19. 《Les conclusions des détails pratiques de cette visite seront soumises au Premier Ministre Chef du Gouvernement pour décision》.