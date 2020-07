Angola: L'Exécutif approuve la transition vers l'économie formelle

Luanda — La Commission économique du Conseil des ministres a approuvé ce lundi la stratégie de transition de l'économie informelle à l'économie formelle et le plan d'action correspondant pour la période 2020-2022.

Approuvée lors de la septième réunion ordinaire de l'organe auxiliaire du Président de la République, la stratégie présente non seulement l'agenda de transition mais aussi la reconversion de l'économie informelle.

À cet égard, le communiqué de la session indique que le document prend en compte le diagnostic et les recommandations internes et internationales, y compris celles de l'Organisation internationale du travail et de l'agenda 2030 des Nations Unies sur les mesures que les États devraient prendre pour réduire la indice d'informalité de leurs économies.

Dirigée par le Président João Lourenço, la session a également approuvé "un ensemble d'activités à mener de juillet 2020 à mars 2021", pour améliorer l'environnement des affaires dans le pays.

Selon le communiqué, ces actions visent à améliorer le positionnement de l'Angola dans le classement «Doing Business», l'alignement avec la Banque mondiale, la communication avec le grand public et les entités gouvernementales, dans le but de partager les efforts que le pays développe pour la croissance et le développement socio-économiques.

Lors de la réunion, l'équipe économique de l'Exécutif angolais a approuvé les instructions pour la préparation du Budget général de l'État (OGE) pour l'année 2021.

Le document met en évidence les principes, règles, procédures et actions à développer, ainsi que le calendrier à mettre en vigueur, liés au processus de préparation de la proposition de Budget général de l'État pour l'année économique 2021.

Les membres de la Commission économique ont également approuvé la programmation financière du Trésor pour le troisième trimestre 2020, instrument reflétant les hypothèses de recettes pétrolières, l'afflux de recettes et de paiements et les opérations de financement de la période considérée.

Selon l'échéancier, le treizième mois sera payé en quatre mensualités, entre les mois d'août et de novembre de l'année en cours.

La Commission économique a également approuvé le rapport de bilan du Plan de Trésorerie du mois de mai 2020, qui montre le niveau d'exécution des hypothèses de recettes pétrolières, les entrées totales de ressources, la trésorerie nette et les flux de trésorerie de paiements enregistrés au cours de cette période.