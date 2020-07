Angola: Huambo rend hommage son ancien gouverneur Kundi Paihama

Huambo (Angola) — La population de la province de Huambo, plateau central d?Angola, est sortie ce lundi (27) dans la rue pour rendre hommage à l'ancien gouverneur local, Kundi Paihama, décédé vendredi (24) dernier, des suites d'une longue maladie dans l'une des unités hospitalières de Luanda.

Dans un climat de douleur et émotion, des citoyens liés à la politique, enseignement, recherche, culture, au pouvoir traditionnelle, entre autres, conduits par la gouverneures Lotti Nolika, se sont rendus le même jour au Comité provincial du MPLA, pour honorer, avec des cantiques et d'autres chants rituels, l'ancien numéro un de la province.

Pour ses faits en faveur de la paix et de la promotion du développement socio-économique du pays, principalement dans la province de Huambo, la population s'est présentée en masse au siège du MPLA, parti au pouvoir en Angola, pour exprimer, dans le livre de condoléances ouvert à cet effet, des mots de réconfort à la famille endeuillée.

Dans de brèves déclarations à la presse, Lotti Nolika a décrit Kundi Paihama comme un véritable commandant, général et grand guerrier, dont l'héritage devra être transmis aux nouvelles générations.

«C'était un homme plein de courage et qui parlait toujours de la cohésion. Pour cette raison, en ce moment d'adieux définitifs, nous voulons adresser les coalescences les plus émues à la famille endeuillée, et que le Très-haut l'accueille dans la Maison Céleste », a conclu la gouvernante, visiblement émotionnée.

Kundi Paihama, né il y a 75 ans dans la municipalité de Quipungo, province de Huíla, s'est démarqué dans les fonctions gouvernementales et dans les Forces armées angolaises, où il était général de trois étoiles.

Un de ses contemporains et membre du MPLA, Casimiro Sérgio Franco rappelle avec nostalgie que le général Kundi Paihama, en plus d'être un grand camarade, était «un vrai combattant de première ligne, droit, intelligent et frontal».