Congo-Kinshasa: Elu vice-président du RJP - Doug Kulungu pour le triomphe de la cohésion nationale

Le réseau des jeunes parlementaires de la RDC vient de renouveler ses membres. Le nouveau comité directeur, installé vendredi 24 juillet par la présidente de l'Assemblée nationale, est dirigé par le député Udps Auguy Kalonji Kalonji, élu de Kinshasa (Tshangu). Il remplace à ce poste le député Patrick Muyaya. Au deuxième fauteuil de la direction, on retrouve le député national Doug Kulungu, élu du parti ABG (FCC) dans la circonscription de Kasongo-Lunda (Kwango).

Doug Kulungu sera ainsi aux côtés de M. Auguy Kalonji pour le triomphe des objectifs du réseau des jeunes parlementaires de la RDC, notamment le repositionnement des questions de la jeunesse dans les initiatives législatives et gouvernementales.

Portrait de l'élu de Kasongo-Lunda

Originaire du secteur de Panzi, marié et père d'un enfant, Doug Kulungu est fils du défunt député national Kulungu Tshisola Pascal, de qui il a hérité le siège à l'Assemblée nationale.

Deuxième d'une famille de six enfants, Doug Kulungu a fait ses études secondaires à l'ITP Batela, dans la commune de Kintambo à Kinshasa avant de se déplacer pour Californie aux États-Unis où il a obtenu sa licence en Business administration et spécialisation en comptabilité à Fresno Pacific University.

Dans la foulée, il a travaillé en tant qu'employé dans plusieurs structures telles que les fondations, les ONG Internationales aux USA en qualité de fundraising, spécialisé dans la recherche des fonds, avant de lancer la création de sa propre fondation dont il a donné le nom de son père : « Fondation Kulungu for Congo » (KFC) pour le développement du Kwango en particulier et de la RDC en général avec une vision axée sur la jeunesse.

Depuis 2007, ses publications promotionnelles sur le Congo mettant en exergue son potentiel dans la communauté américaine où il a passé la majeure partie de sa vie lui ont valu la sympathie de la communauté américaine de Californie où plus de 600 fermiers et entrepreneurs américains participent chaque année depuis près de 6 ans (soit 2014) à la conférence et banquet pour soutenir sa vision et ses actions en faveurs des communautés vulnérables du Congo.

Fort de son intégration dans le milieu d'affaires américains et grâce à sa philanthropie, Doug kulungu participe chaque année depuis 2013, dans le cadre de sa fondation, au traditionnel déjeuné organisé par le Congrès américain à Washington DC qui invite le président américain à intervenir sur la charité et la prière.

Apport pour la jeunesse

Dans le cadre des activités de sa fondation, Doug Kulungu est créateur du centre de formation et d'apprentissage en informatique où les jeunes sont formés gratuitement depuis 2015 à Kinshasa. Cet homme social a octroyé des bourses à plus de cinquante jeunes étudiants congolais à Kinshasa et en provinces pendant cinq ans.

Dans le Congo profond, la fondation Kulungu a réalisé des forages d'eau potable mais aussi et surtout la construction des écoles modernes à Kingwangala, dans le territoire de Kasongo-Lunda (Kwango). La construction de la maison communale de Kingwangala et de la maternité dans le groupement de Kibunda s'ajoutent à l'actif de la fondation Kulungu.

Ancrage au réseau international

Le nouveau vice-président du réseau des jeunes parlementaires de la RDC est un habitué des missions d'information, de suivi, de lobbying et de contact avec des investisseurs américains surtout en Silicon Valley, en Californie du Nord, à New York (Wall Street) et à Los Angeles pour construire le Congo. Il a reçu en 2019 un prix d'excellence et de reconnaissance de la part du sénateur de Californie Jim Patterson.

Son élection à la vice-présidence du réseau des jeunes parlementaires est une occasion pour le réseau de faire le lobbying pour le Congo auprès des sénateurs américains, dans le but de favoriser les échanges d'expériences, renforcer la collaboration avec d'autres structures de jeunes parlementaires, encourager la solidarité entre jeunes parlementaires et développer leur influence et leurs capacités.