Kenya: La technologie suscite l'espoir pour les rhinocéros blancs du nord de l'Afrique, une espèce en danger.

Jemu Mwenda, Gardien et guide de la faune kenyane, raconte avec douceur et amertume l'un de ses souvenirs préférés du "Soudan", le rhinocéros mâle blanc du Nord, mort il y a deux ans, qui a fait la Une Des Journaux Du Monde Entier.

La technologie suscite l'espoir pour les rhinocéros blancs du nord de l'Afrique, une espèce en danger.

"Le Soudan était le dernier rhinocéros blanc du nord connu", explique Jemu Mwenda, qui travaille à l'Ol Pejeta Conservancy, un centre de protection de la faune sauvage au Kenya.

"Un soir, alors que je le nourrissais, je l'ai vu pleurer et je me suis demandé pourquoi il pleurait.

Il continue : "Les gens peuvent penser que les animaux n'ont pas de sentiments, mais quand j'ai regardé le Soudan dans les yeux, j'ai ressenti la douleur qu'il ressentait.

"Ce n'est pas facile d'être le dernier de son espèce sur notre planète. Je pense que le vide de l'extinction, qui signifie pour toujours, et ne jamais revenir, est tragique. C'est un vide qui aurait rendu le Soudan très triste. Cela m'a vraiment transformé et m'a aidé à savoir que j'ai la responsabilité d'être sa voix".

M. Mwenda a réfléchi de façon poignante à l'extinction des rhinocéros mâles blancs. En mai 2019, la plateforme intergouvernementale scientifique et politique sur la biodiversité et les services écosystémiques (IPBES) a évalué qu'environ un million d'espèces végétales et animales étaient en danger d'extinction. Basée à Bonn, en Allemagne, l'IBES travaille à renforcer le lien entre la science et la politique sur les questions liées à la biodiversité et aux services écosystémiques.

Une course-poursuite sans merci

Les rhinocéros ont surtout été victimes d'une chasse impitoyable de la part des braconniers.

Le conservatoire d'Ol Pejeta abrite les deux dernières femelles blanches du nord, Fatu, 20 ans, et Najin, 30 ans.

Qu'est-ce qui rend ces sympathiques géants vulnérables au braconnage ?

M. Mwenda explique que les braconniers ciblent les rhinocéros pour leurs cornes qui sont faites de kératine - le même composant que celui des ongles et des cheveux humains. Bien que la vente de cornes de rhinocéros ait été interdite par la Convention sur le commerce international des espèces de faune et de flore sauvages menacées d'extinction (CITES) depuis 1977, ses prétendues propriétés curatives soutiennent sa demande en Extrême-Orient.

"Elles sont très prisées", dit-il, "surtout [car on pense que les propriétés des cornes de rhinocéros] peuvent traiter le cancer, la grippe, les convulsions, et même agir comme aphrodisiaque.

Elles sont également utilisées comme symboles de statut social".

Un kilo peut rapporter entre 60 000 et 65 000 dollars sur le marché noir asiatique, ajoute-t-il. "Les gens sont prêts à payer n'importe quel prix pour leur santé."

La chasse aux cornes de rhinocéros a commencé dans les années 60. A cette époque, la population de rhinocéros blancs du Nord était d'environ 2 400 individus, selon l'organisation caritative Save the Rhino.

Des progrès technologiques

Bien que les gouvernements nationaux qui comptent d'importantes populations de rhinocéros, comme l'Afrique du Sud, prennent des mesures traditionnelles telles que l'écornage des rhinocéros pour les rendre moins vulnérables au braconnage, des technologies innovantes sont également à l'étude pour faire revivre la population de ces animaux menacés.

En janvier dernier, le Ol Pejeta Conservancy a publié une nouvelle encourageante : du sperme provenant du vieux Soudan et d'un autre rhinocéros mâle blanc du Nord décédé a été conservé et congelé et a été combiné à 12 œufs récoltés auprès de Fatu et à Najin pour créer des embryons viables.

Ces embryons devaient être implantés dans le cousin du rhinocéros blanc du nord, le rhinocéros blanc du sud. Cependant, en raison de la COVID-19, les plans d'implantation ont été suspendus.

Néanmoins, des ovules d'une femelle de rhinocéros blanc du sud en Allemagne ont récemment été récoltés et fertilisés, et les embryons viables sont maintenant en attente de transfert.

Le processus de fécondation in vitro (FIV) avait été réalisé avec des rhinocéros blancs du Sud qui portent leurs propres embryons, mais c'est la première fois que des embryons de rhinocéros blancs du Nord seront portés par des rhinocéros blancs du Sud de substitution.

Les résultats, selon Ol Pejeta Conversancy, pourraient potentiellement être révolutionnaires dans la croissance de la population de rhinocéros dans les années à venir.

M. Mwenda pense que l'utilisation de la technologie pour sauver les rhinocéros pourrait être une aubaine. "Je pense que différentes méthodes peuvent être explorées pour sauver le rhinocéros blanc du nord, notamment le clonage, l'insémination artificielle et la FIV. Ces techniques de reproduction assistée sont essentielles".

Il semble que beaucoup de gens soient d'accord avec lui. Le ministre kenyan du tourisme, Najib Balala, a exhorté "les scientifiques à explorer comment utiliser la technologie et l'innovation pour s'assurer que les rhinocéros ne disparaissent pas". Il est étonnant de voir que nous pouvons peut-être inverser la perte tragique de cette sous-espèce grâce à la science".

En attendant, M. Mwenda encourage les gens à être attentifs à leurs semblables.

"Je pense que nous avons une plus grande responsabilité pour améliorer la planète et, étant moi-même jeune, je suis obligé de conduire les jeunes à vivre consciencieusement", dit-il. "Cela va avoir un impact sur nous en tant que jeunes et nous avons la responsabilité de continuer à aider du mieux que nous pouvons".