Afrique de l'Ouest: Aides aux Sahraouis - Les allégations de détournement sont "absurdes et ridicules"

Bruxelles — Les allégations du Maroc, à travers un petit groupe de ses alliés d'extrême droite au Parlement européen concernant le "détournement présumé de l'aide humanitaire" adressée aux réfugiés sahraouis, sont "sans fondement, absurdes et ridicules", a déclaré lundi le représentant du Front Polisario chargé de l'Europe et l'Union européenne, Oubi Bouchraya Bachir.

Dans un communiqué de presse en réponse à ces accusations "sans fondement, absurdes et ridicules", M. Oubi a noté le seul but de ces allégations reste de "discréditer" le Front Polisario et sa lutte pour son droit inaliénable à l'autodétermination et à l'indépendance.

"Cette perspective pousse, dès maintenant, le Maroc à faire appel, comme à l'accoutumée, aux représentants de l'extrême droite française au sein du Parlement européen afin de brouiller les pistes et diffamer le Représentant unique et légitime du peuple sahraoui", a-t-il souligné.

Le diplomate a fait observer que certains membres de cette mouvance comme l'eurodéputée frontiste, Dominique Bilde, se comportent telle "une caisse de résonance faisant écho à la propagande des services spéciaux marocains".

M.Oubi a souligné que ce rapport "a été préparé sans que ses auteurs se rendent sur le théâtre du détournement présumé", c'est-à-dire les camps de réfugiés sahraouis et "sans présenter la moindre demande de visite pour ces mêmes camps", expliquant que "les auteurs du rapport se sont appuyés exclusivement sur des allégations d'individus qui habitaient au Maroc mais qui prétendaient avoir vécu autrefois dans les camps de réfugiés sahraouis.

Ces individus étaient encadrés par les services de renseignement marocains".

Dans le même contexte, M. Oubi a souligné que l'une des principales causes qui ont entraîné cette campagne menée par le régime marocain au Parlement européen est l'Appel lancé par le PAM et le HCR, l'UNICEF et cinq autres ONGs internationales le 19/04/2020 pour lever 15 millions de dollars en urgence pour faire face à la grave pénurie d'aide humanitaire aux camps de réfugiés sahraouis en raison de la pandémie du Covid 19.

Par ailleurs, note M. Oubi, le PAM et le HCR à travers leurs différentes missions conjointes d'évaluation en 2007, 2011, 2014, 2016, ont affirmé à de nombreuses reprises "la crédibilité et la transparence" de la gestion de l'aide humanitaire dans les camps de réfugiés sahraouis et l'existence de mécanismes de suivi efficaces.

Il a également rappelé que la Commission européenne a invalidé ces allégations à travers notamment les propos de la Commissaire chargée du budget, Kristalina Georgieva, qui, lors d'un débat devant la Commission du contrôle budgétaire du Parlement européen, le 24 mars 2015, a indiqué que "les accusations de détournement de l'aide humanitaire de l'Union européenne aux camps de réfugiés sahraouis de Tindouf sont injustes".

Et tout récemment le commissaire responsable de la gestion des crises Mr. Januz Lenarcic a apporté, début juillet, devant la Commission de développement au Parlement européen un cinglant démenti aux allégations marocaines et aux assertions des lobbyistes. Il a affirmé la transparence et l'efficacité de mesures de suivi de l'aide humanitaire européenne accordée aux réfugiés sahraouis.

"La légitimité internationale de la résistance du peuple sahraoui, la justesse de sa cause et de son combat pour sa libération et pour son droit à l'autodétermination sont au centre des liens qui unissent le Front Polisario et l'Algérie", a-t-il affirmé, relevant que "celle-ci ayant pris

une position constante en faveur de toute les luttes de libération nationale à travers le monde n'a pas hésité à héberger les civils sahraouis et leur offrir une zone de protection lorsqu'ils sont venus sur son territoire, fuyant les bombardements au napalm et au phosphore blanc de l'aviation marocaine, armes prohibées internationalement".