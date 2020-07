Algérie: Le CapDeL lance son 2e appel à projets à l'intention des associations des communes pilotes

Alger — Le programme de renforcement des capacités des acteurs du développement local, (CapDeL) a lancé son 2e appel à projets à l'intention des associations locales des communes Pilotes du Programme, ainsi que les associations wilayales y sont installées, indique lundi un communiqué du Programme.

L'appel à projets est ouvert aux associations communales des communes pilotes de Babar (Khenchela), Djanet (Illizi), Djemila (Setif), El Khroub (Constantine), Ghazaouet (Tlemcen), Messaad (Djelfa), Ouled Ben Abdelkader (Chlef) et Timimoun ( Adrar), précise la même source.

Pour ce faire, ce 2e appel pour le renforcement du rôle et des capacités de la société civile est structuré en 2 lots: le premier concerne les Projets pour le renforcement de la société civile et le second a trait aux projets catalyseurs de développement économique local (DEL).

Pour le premier lot, il s'agit de projets qui visent le renforcement de la société civile pour une participation plus active et plus efficace aux processus de gouvernance et de développement local, à travers des actions d'information, de sensibilisation, de communication, d'animation et de formation, ainsi que par le développement de projets pilotes, dans différents domaines d'activités, notamment ceux identifiés comme prioritaires par les acteurs locaux des communes pilotes.

Le second Lot concerne des projets concrets qui contribuent au développement économique local, avec un potentiel de création d'emplois et de revenus durables pour les populations cibles, ou d'amélioration de leur employabilité, ou encore d'amélioration et de renforcement de leurs capacités de production, de transformation et/ ou de ommercialisation.

Le CapDeL est un programme promu par le ministère de l'Intérieur, des Collectivités locales et de l'Aménagement du territoire et le Programme des Nations Unies pour le Développement (PNUD), avec le soutien de l'Union Européenne.

Le CapDeL est mis en œuvre dans des communes modèles, représentatives de la richesse et de la diversité du territoire national. Son approche contribue à la localisation des Objectifs de Développement Durable.