Congo-Brazzaville: Conseil économique, social et environnemental - Ouverture d'une session consacrée à la relance de la production locale

L'institution consultative qui a ouvert ses travaux, le 27 juillet à Brazzaville, entend jouer sa partition dans la reprise des activités impactées par la crise sanitaire du coronavirus(Covid-19).

Durant deux semaines, les membres du Conseil économique, social et environnemental (CESE), repartis dans des diverses commissions, vont échanger sur les thématiques liées au plan de relance et de stabilisation de l'économie congolaise ; à la prise en charge des maladies chroniques et la nécessité de recourir aux médicaments génériques ; à l'employabilité des jeunes et à l'élaboration d'un plan environnemental adapté.

Pour la présidente du CESE, Émilienne Raoul, la session ordinaire permet de formuler des pistes de solutions aux nombreuses questions posées tout au long du vécu sous l'emprise de la pandémie. L'une de ces questions, a poursuivi la présidente du conseil, concerne les opportunités qu'offre le contexte actuel à la République du Congo à pouvoir recentrer son développement vers une production par les producteurs locaux.

Face à la crise économique avec des ressources publiques de plus en plus limitées, le CESE appelle les autorités politiques à rectifier le tir. « Ce choc doit nous permettre d'entrer dans une ère nouvelle de transformations profondes de notre économie. Il reste qu'avec des budgets de plus en plus réduits, les décideurs politiques seront face à des arbitrages pour hiérarchiser les priorités, tout en préservant les principes fondamentaux d'équité, d'inclusion et de durabilité, en lien avec les Objectifs de développement durable », a estimé Émilienne Raoul.

En tant qu'organe consultatif, le CESE ne dispose que de deux moyens d'action, la saisine et l'auto-saisine. C'est ainsi que la présidente plaide pour une démocratie consultative favorisant un climat de dialogue au sein de l'institution et entre le CESE et les autorités politiques. Chaque fois que le conseil est saisi d'un sujet, il se doit de repartir vers les pouvoirs publics pour des discussions minutieuses. Le CESE entend également impliquer les partenaires sociaux, les organisations patronales, les associations paysannes, les professionnels de l'environnement, les professions libérales, les syndicats, les enseignants...

Notons que l'un des temps forts attendus au cours de la session ordinaire du CESE, c'est le panel ministériel sur « L'impact du coronavirus au Congo et perspectives économiques, sociales et environnementales ».