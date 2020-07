Congo-Kinshasa: Ituri - Unicef au chevet des enfants victimes du conflit

A la suite des affrontements armés qui se sont intensifiés dans les territoires de Djugu, Mahagi et Irumu dans la province de l'Ituri, plus d'un million de personnes, en majorité les femmes et les enfants, sont en situation de détresse.

L'Unicef vient d'apporter une aide vitale à plus de cent mille enfants et à leurs familles. Ces déplacés ont trouvé refuge dans des communautés d'accueil et des sites de déplacement déjà surpeuplés à Bunia et dans les environs, le chef-lieu de la province.

Selon l'Unicef, la situation des enfants est particulièrement préoccupante, puisque cent cinquante et une allégations de graves violations des droits de l'enfant, telles que viols, meurtres et mutilations, attaques d'écoles et de centres de santé, ont été enregistrées depuis mai à juin 2020. De nombreux élèves n'auront peut-être pas de lieu d'études à la petite rentrée scolaire la semaine prochaine, car cent soixante-cinq d'entre elles ont été détruites depuis janvier 2020.

L'Unicef appelle les partenaires humanitaires à maintenir leur présence dans la province d'Ituri et les donateurs internationaux à continuer de financer ses opérations de sauvetage pour répondre aux besoins croissants des familles déplacées et de leurs enfants. L'appel de l'Unicef pour l'action humanitaire en faveur des enfants en RDC s'élève à deux cent soixante-deux millions de dollars. Au 15 juillet 2020, seuls vingt-six et demi-millions de dollars avaient été reçus et soixante-huit millions de dollars avaient été reportés l'année précédente, ce qui laisse un déficit de financement de deux cent dix-huit millions de dollars (64%).