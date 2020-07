Cote d'Ivoire: Ecole de gendarmerie d'Abidjan - 27 officiers et 603 sous-officiers engagés et déterminés pour défendre la nation

Les nouveaux officiers sortis de l'Ecole de gendarmerie d'Abidjan portent le nom bien à propos d'« Engagement et détermination ».

Ils sont 27 nouveaux officiers qui viennent d'achever leur cycle de formation à l'Ecole de gendarmerie d'Abidjan. Au cours de la cérémonie le 25 juillet 2020, à la place d'arme de cette école, ils ont été baptisés « Engagement et détermination », avec comme parrain feu le Premier ministre Amadou Gon Coulibaly.

Le ministre d'État, ministre de la Défense, Hamed Bakayoko, au nom du chef suprême des Armées, a appelé les filleuls du défunt Premier ministre à incarner les valeurs, et non des moindres, comme le travail bien fait, la loyauté, l'intégrité, la probité, ou encore le don de soi et la rigueur.

Valeurs qui, a assuré le ministre de la Défense, étaient le propre de l'ancien Premier ministre arraché à l'affection des Ivoiriens, le 8 juillet dernier, à la tâche.

«Par l'excellente formation que vous avez reçue, je peux affirmer que vous êtes des soldats aguerris au service des populations.

Vous devez faire preuve à tout instant de courage et de dévouement et d'un engagement sans faille comme l'indique la devise de la gendarmerie pour la patrie et pour la loi», a-t-il exhorté, au moment où ces officiers doivent être déployés sur le terrain.

Au nombre de ses 27 officiers, on compte 14 de Côte d'Ivoire, 3 du Burkina Faso, 2 du Congo Brazzaville, 4 du Gabon, 2 du Niger, un officier du Togo.

Ils ont prêté serment en affirmant de façon solennelle d'obéir à la hiérarchie et de servir avec loyauté, engagement et détermination, en étant au service de leurs différentes nations.

Dr Mamadou Coulibaly, au nom du Premier ministre Gon Coulibaly et des membres de sa famille, a demandé aux nouveaux officiers d'être à la hauteur de leur parrain.

« Vous l'avez choisi parce que vous l'avez vu au travail, vous l'avez apprécié dans ses rapports avec les autres. Le sens du devoir et de la responsabilité sont les valeurs qu'il incarnait », a-t-il fait savoir.

La cérémonie a été marquée aussi par la prestation de serment de 603 sous-officiers, dont trente jeunes filles, en fin de formation. « Votre promotion porte le nom du MDL Kouman Vivien.

Elle doit s'inspirer des valeurs de loyauté et d'engagement de ce sous-officier mort en service commandé le 26 novembre alors qu'il était en patrouille dans la localité de Méagui », a rappelé le ministre d'État, ministre de la Défense, au moment où il s'adressait à ces nouveaux éléments.

Pour lui, la solide formation qu'ils ont reçue doit être accompagnée par des valeurs qu'ils ont acquises, toujours au cours de la formation.

Mieux, il a estimé que ces valeurs doivent être considérées comme des «repères» qui doivent servir de socle à toutes les actions qu'ils auront à mener en qualité de gendarmes ou dans la vie civile.

« Depuis 2012, grâce aux nombreux investissements dans le cadre de la mise en œuvre de la loi de programmation militaire, nos armées sont respectées et appréciées », a par ailleurs affirmé le ministre de la Défense, pour saluer les efforts du Président Alassane Ouattara, chef suprême des armées, en matière de défense et de sécurité.

La cérémonie de ce samedi a été également marquée par plusieurs autres temps forts dont le passage du témoin des sous-officiers en fin de formation à la nouvelle promotion ; des exercices de maniements d'armes et une séance de décorations de gendarmes.

Les meilleurs élèves ont été aussi distingués. Le public, installé dans le strict respect des mesures barrières, a été gratifié par un défilé.