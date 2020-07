Cote d'Ivoire: Reboisement - Un groupe agro-industriel fournit 15 000 plants à l'Etat

Le groupe Nestlé est en première ligne aux côtés des autorités publiques dans leur combat pour la reconstitution du couvert forestier ivoirien fortement dégradé ces dernières décennies.

L'entreprise agro-industrielle a pris ne part active à l'opération « Un jour, cinq millions d'arbres » initiée par le ministère des Eaux et Forêts et dont l'apothéose a eu lieu à Yamoussoukro, le samedi 24 juillet 2020.

La société a contribué à la réussite de l'opération en offrant 15 000 plants au gouvernement. La remise symbolique desdits plants réceptionnés par le ministre des Eaux et Forêts, Alain-Richard Donwahi, s'est déroulée dans la station expérimentale du Centre de recherche et de développement du groupe à Zambakro, à quelques kilomètres de Yamoussoukro.

Cette contribution saluée à sa juste valeur par le ministre s'inscrit dans la droite ligne de l'engagement de l'entreprise agro-alimentaire de lutter contre la déforestation.

En 2017, le groupe a rejoint l'Initiative cacao et forêts (Icf) pour contribuer à mettre fin à la déforestation dans la cacaoculture, en partenariat avec les gouvernements ivoirien et ghanéen, et des acteurs de l'industrie du cacao et du chocolat.

Dans le cadre de l'Icf, selon Thomas Caso, directeur général de Nestlé Côte d'Ivoire, le groupe va distribuer 2,6 millions de plants fruitiers et forestiers d'ici à 2022 pour participer à la restauration du couvert forestier ivoirien.

L'objectif du gouvernement est de parvenir à un taux de couverture forestière de 20% à l'horizon 2030 contre environ 10% à ce jour.

Il y a quelques jours, la société a signé un protocole d'accord avec le ministère des Eaux et Forêts pour le financement du programme de préservation et de réhabilitation de la forêt de Cavally, pour un montant de plus d'un milliard et demi de FCfa.

« Nous continuerons à travailler avec les gouvernements pour aider à protéger et restaurer les réserves forestières et améliorer la qualité de vie des communautés », a déclaré Thomas Caso.