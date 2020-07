Algérie: Classement du théâtre régional d'Oran patrimoine national

Oran — La ministre de la Culture et des Arts, Malika Bendouda a annoncé, lundi à Oran, qu'une décision est prise pour le classement du théâtre régional "Abdelkader Alloula" comme patrimoine national.

Dans une déclaration à la presse en marge de sa visite de travail et d'inspection à Oran, Mme Bendouda a indiqué qu'une décision est prise pour classer le théâtre régional "Abdelkader Alloula" d'Oran patrimoine national et d'accélérer l'entretien des motifs artistiques qui garnissent la toiture de cette bâtisse et qui représentent des symboles architecturaux de cette structure culturelle.

Les motifs feront l'objet d'entretien et de maintenance en partenariat avec la République tchèque.

Le projet sera activé après la fin de la conjoncture sanitaire résultant de la pandémie du coronavirus, a déclaré la ministre. En attendant, un travail d'urgence sera effectué par les étudiants des Beaux arts pour la protection de ces œuvres, a-t-elle fait savoir

S'agissant du projet d'aménagement du Palais de la culture d'Oran, la ministre a insisté en l'inspectant sur l'accélération des travaux pour livrer cet édifice culturel dans les meilleurs délais.

Par ailleurs, elle a annoncé que le secteur de la culture à Oran sera doté du centre des congrès implanté à haï Es-sabah qui sera reconverti en centre culturel comprenant une médiathèque et une maison de l'artiste, dans le but de relancer la culture et l'art dans la wilaya.

La ministre a suivi des exposés sur le musée national "Ahmed Zabana" et le théâtre régional "Abdelkader Alloula" avant d'honorer cinq (5) artistes, en l'occurrence le chanteur Houari Benchenat, le poète Touahri Tahar, le romancier Rouane Ali Cherif, la comédienne Khadija Bendes et le dramaturge Medjahri Missoum.

Malika Bendouda a également inspecté l'école des Beaux-arts et l'Institut régional de musique, avant de s'enquérir de visu du projet de réhabilitation du Palais de la culture et visiter le Centre de recherche en anthropologie sociale et culturelle (CRASC) et un théâtre du secteur privé.

En outre, elle a présidé une réunion avec des représentants de la société civile au Musée d'art moderne et contemporain (MAMO) d'Oran.

La ministre poursuivra sa visite mardi à Oran par l'inspection de différents sites archéologiques d'Oran dont Portus Magnus et le Palais du Bey.