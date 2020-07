Cote d'Ivoire: Promotion du Hip-Hop - Un label lance ses activités à partir d'Abidjan

Def Jam Afrique Francophone, la division en Afrique francophone du label démarre ses activités pour trois (3) pays de l'Afrique francophone à partir d'Abidjan. C'est l'annonce faite par Universal Music dans un communiqué transmis à fratmat.info, ce lundi 27 juillet 2020.

Son bureau basé à Abidjan sera administré par M. Franck Kacou, directeur général de Universal Music Africa, spécialisé dans l'édition et la production musicale.

« Nous sommes heureux et fiers de lancer Def Jam Africa en Côte d'Ivoire, au Sénégal et au Cameroun avec trois (3) incroyables talents porte-flambeaux du mouvement dans la sous-région : Tenor, Suspect 95 et Omzo Dollar.

C'est toute l'histoire qui vient continuer sur le continent, avec ses spécificités et son potentiel. Ces dernières années, le hip-hop a pris une autre dimension en Afrique localement mais aussi au-delà des frontières, et nous avons à cœur de continuer de nourrir cette culture dont l'influence sur les modes est illimitée », fait savoir Franck Kacou.

Fondée en 1984 aux Etats-Unis, l'entité se veut un symbole du hip-hop dans le monde.

En Afrique francophone, elle aura pour mission principale, en plus de développer son catalogue hip-hop, afrotrap et afrobeats par la découverte de nouveaux talents, promotion de nouveaux joyaux de la culture hip-hop en Afrique. Sans oublier la mise en oeuvre de projets A&R et la disposition de contenus digitaux « innovants ».