Angola: Le ministre de la Justice exclut les implications diplomatiques de la crise de l'IURD

Luanda — La crise installée à l'Église universelle du Royaume de Dieu (IURD, sigle en portugais) en Angola découle de problèmes de gestion interne de cette institution religieuse et ne doit pas être confondue avec un problème politique / diplomatique, entre les États angolais et brésilien.

Cette déclaration a été faite lundi, à Luanda, par le ministre de la Justice, Francisco Queiroz, lorsqu'il a présenté la situation aux députés de l'Assemblée nationale (AN) sur la crise à l'IURD, en présence de la ministre d'État chargée des Affaires sociales, Carolina Cerqueira et du ministre de l'Intérieur, Eugénio Laborinho.

Selon Francisco Queiroz, entre l'Angola et le Brésil il existe des relations de coopération et d'amitié solides et anciennes, qui dureront encore de nombreuses années. Il estime que ce ne sera pas un cas du genre qui pourrait perturber la continuité de ces liens.

Il a rappelé que l'IURD en Angola connaissait un problème interne engendré par une crise aux implications juridiques et que, par conséquent, l'État ne pouvait rester indifférent à cette situation, mais doit intervenir pour défendre la légalité et les intérêts publics ou privés menacés.

L'Etat, a-t-il souligné, doit agir calmement et impartialement afin que le processus se déroule selon ce qui est établi par les lois du pays.

Il a attiré l'attention sur la manière dont la crise est gérée dans la presse, souvent avec des discours incitant au conflit, ayant appelé les médias au calme, à la sérénité, au bon sens et au respect des institutions du pays.

«Il faut respecter les limites dues, on ne peut pas faire de déclarations qui violent la bonne réputation, le respect des institutions et l'autorité de l'État. Il faut être patient et calme et ne pas divulguer des informations qui créent plus de problèmes que ceux qui existent déjà », a-t-il souligné.

Il a informé que les députés avaient été informés lors de la réunion de la situation juridique de l'IURD, une église de droit angolais, créée en 1992, qui traverse actuellement une crise de leadership.

Il a révélé que deux processus étaient en cours, sous instruction préparatoire, résultant de plaintes de pratiques indiquant des crimes commis par des pasteurs angolais contre des évêques brésiliens et vice versa, dont l'un a déjà été envoyé au Bureau du procureur général (PGR) et l'autre sera bientôt acheminé aux procédures légales.

«Dans le premier procès les pasteurs angolais accusent les évêques brésiliens de pratiques de crimes. L'autre procès concerne est une plainte des évêques brésiliens de l'IURD contre des pasteurs angolais, qui a à voir avec les derniers événements, tels que l'appropriation de biens immobiliers et d'autres biens », a-t-il détaillé.

Il a exhorté les deux parties impliquées au conflit à maintenir leur sérénité et à attendre que les organes judiciaires fassent leur travail, puisque l'État a déjà montré sa capacité à résoudre ce type de problèmes.

Selon le ministre, les députés ont reconnu l'engagement du gouvernement dans cette affaire, saluant ainsi les actions menées par l'exécutif angolais.

Installé le 28 novembre 2019, suite à la publication d'un manifeste critiquant la direction de l'Église au Brésil, le conflit s'est intensifié en juin de cette année, lorsque pasteurs et évêques des deux ailes se sont impliqués dans un échange intense d'accusations et d'agressions physiques.

Depuis l'événement, enregistré dans plusieurs provinces du pays, la partie angolaise a pris le contrôle de dizaines de temples.

Au moment du premier signe de crise, 320 pasteurs et évêques ont accusé l'aile brésilienne de diverses irrégularités et, dès lors, la situation a dégénéré en bras de fer pour la direction de l'IURD en Angola.