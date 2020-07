Algérie: Le cabinet britannique Verisk prend le risque de verser dans "l'absurde et le ridicule"

Alger — Le rapport, publié à la mi-juillet par le cabinet britannique Verisk Maplecroft, spécialiste de la gestion du risque-pays, selon lequel il existe 37 pays présentés comme étant les plus vulnérables au monde, a été qualifié d'absurde et de ridicule par l'analyste algérien, Messaoud Boularès.

Dans une contribution, dont l'APS détient une copie, l'analyste et spécialiste dans les questions sécuritaires, le Pr Boularès, a soutenu que ce rapport revêt un caractère "sensationnel".

Quelques 37 pays sont présentés, par ce rapport, "comme étant les plus vulnérables au monde et par conséquent particulièrement menacés par des conflits sociaux, à court terme, du fait des conséquences économiques de la pandémie du Coronavirus".

Le Pr Boularès s'est interrogé, dans ce contexte, sur le fait qu'aucun autre pays du Maghreb ne figure dans ce rapport.

C'est ce qui l'a amené à déduire que "bien évidemment" c'est pour cette première raison que les voisins de l'Ouest "sont partie prenante directe d'une prospective qu'à coups de financements directs, ils se sont taillée à leur mesure pour déplacer vers l'Algérie la grogne qui gagne le Maroc profond".

Sur la base de leurs projections, a ajouté l'analyste, "les Cassandres de ce cabinet qui vend sa marchandise aux milieux d'affaires, ces pays seront confrontés à des pics de troubles importants au cours du second semestre de cette année, entraînés par une douloureuse reprise économique post-pandémie qui augmentera le mécontentement public à l'égard des gouvernements".

"On lit donc dans le rapport que les troubles supposés éclater dans les 37 pays ciblés + sur une période allant jusqu'à trois ans+, ne surviendraient pas au Maghreb. A l'exception de l'Algérie qui est créditée, à l'instar des 36 autres pays de la liste établie par Verisk, d'un +faible taux de récupération+, c'est-à-dire d'une prétendue faible capacité de résistance et de réponses appropriées à l'ampleur de la crise pandémique. Comme si les autres pays maghrébins étaient, à tous les points de vue, plus solides que les Etats Unis, la Russie, l'Inde, Hong-Kong, le Brésil et la Turquie", a-t-il encore noté.

Le Pr Boularès a cité, dans sa contribution, le cas du dernier rapport de l'Agence américaine Bloomberg, "dont on ne peut mettre en doute le sérieux et la rigueur".

Il a affirmé que selon ce rapport, "le Maroc, pour ne citer que lui, serait à la veille d'entrer dans un cycle de troubles déstabilisateurs et de crises majeures, sur le plan économique, politique et social.

Du fait même de la profonde récession économique consécutive à la pandémie du Covid-19 qui affectera profondément les revenus du pays tirés essentiellement du tourisme, de l'agriculture et des exportations orientés essentiellement vers le marché européen, lui-même en crise profonde".

"Verisk voit donc midi à sa porte et veut faire croire à sa clientèle traditionnelles +milieux d'affaires+ que l'herbe est moins verte dans les 37 Etats qualifiés de pays les plus fragiles", a-t-il ironisé.

"Ce taux est calculé par Verisk Maplecroft à partir de 140 critères comme la force des institutions étatiques, l'agitation civile éventuelle, la stabilité des gouvernements en place, la possibilité d'attaques terroristes, les risques de catastrophes naturelles, le dynamisme économique et la sensibilité de la population aux restrictions et aux mesures de lutte édictées", a-t-il poursuivi.

C'est ainsi qu'il a considéré que sur la base de ces sept critères, l'Algérie "est évidemment un pays à risque comme les 36 autres pays identifiés et à l'instar du reste du monde", car, a-t-il expliqué, la pandémie est globale et est par définition mondiale.

Et de s'interroger: "comment, dans ce cas, prévoir la réalité, c'est-à-dire la complexité du risque dans un tel contexte ?".

Il a rappelé, à ce propos, la crise économique universelle de 2007-2008, en soulignant que "lors de cette crise majeure des +subprimes+ les agences de notation s'étaient fortement trompées sur la réalité de la situation mondiale et du risque par pays".

"On ne peut ainsi que s'étonner fortement, a souligné le Pr. Boularès, de constater que les +brillants+ analystes de Verisk n'aient pas pris en considération le fait que l'Algérie à un matelas de devises encore confortable et qu'elle possède un Exécutif et des institutions désormais solides et stables".

"Qu'elle est loin de connaitre l'agitation civile et que les possibilités d'attaques terroristes sont désormais, et depuis, déjà longtemps, très infimes en raison du professionnalisme et de l'efficacité universellement reconnus de notre armée et de nos différents services de sécurité", a-t-il poursuivi.

Le spécialiste des questions sécuritaires a indiqué, par ailleurs, qu'il y avait "comme un air nostalgique de + printemps coloré+ que certains résidus nocifs de l'oligarchie relaient sur les réseaux sociaux, l'acharnement à mettre à genoux le seul pays qui ne soit pas endetté, qui dispose de ressources et d'un matelas de réserves suffisant pour lui permettre de surmonter aisément la crise sanitaire qui le frappe dans une moindre mesure que nombre de pays très développés".

"La France, qui connait une aggravation de sa situation épidémiologique, est ( ...), le pays d'origine des premiers cas de Covid-19 enregistrés en Algérie", a-t-il tenu à rappeler.

Il a noté, dans le même sillage, que "le traitement de faveur réservé au Maroc ne peut occulter une amère réalité: celle d'un désert médical d'une ampleur telle que ce pays ne dispose que de deux centres de tests de l'Institut Pasteur +Casablanca et Rabat+ et que pour préserver les maigres ressources du tourisme, il doit falsifier les chiffres pour attirer ses visiteurs".

"Comparativement, l'Algérie est passée, a-t-il souligné, d'un laboratoire de test de l'Institut Pasteur à trente centres, auxquels s'ajoutent les universités, les hôpitaux et les laboratoires privés".

"Le cap constitutionnel étant fixé, il convient de veiller à consolider le front intérieur contre lequel viendront se briser toutes les velléités de déstabilisation récurrentes. Sa jeunesse digne, créative et solidaire saura toujours les déjouer, a conclu le spécialiste des questions sécuritaires".