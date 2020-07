Sénégal: Tabaski 2020 - Au foirail de Diamaguene Sicap Mbao, ce n'est pas encore le rush

Le foirail de petits ruminants de Diamaguene Sicap Mbao ne désemplit pas à quelques jours de la célébration de la fête de l'Aid el Kabir. Bien que la ruée vers les moutons de Tabaski ne soit pas encore constatée, les vendeurs de béliers interrogés demeurent optimistes.

La Tabaski (Aïd el Kabir) qui sera célébrée dans moins de cinq jours est centrée sur le sacrifice d'un bélier. Ainsi, plusieurs bergeries de circonstance sont venues se greffer à celles déjà existantes, dans le paysage du foirail de petits ruminants de Diamaguene Sicap Mbao. Le tout donne à voir une ambiance des plus animées. La Tabaski s'inscrivant cette année dans un contexte de pandémie de la Covid 19, les autorités ont dès lors pris les devants.

Point d'enclos sauvages. Tout est réglementé et les vendeurs de moutons qui ont pu s'installer disposent tous d'une autorisation et de bergeries réglementées. Des barrages sont érigés. Les surfaces d'occupations sont délimitées pour chaque enclos.

La lumière est bien présente, l'eau également, souligne Mamadou Mbaye, gestionnaire d'un enclos situé au rond point de Sicap Mbao. Le prix d'aliments des moutons a également été subventionné, le sac de graines de «ripasse» (aliment de bétail) qui coûtait 8000 F a été revue à la baisse et s'acquiert désormais à 4200 F, souligne t-il.

La recherche de moutons de Tabaski obéit souvent à des critères d'appréciations variées. Des caractéristiques souvent liées à la race, à l'âge, la forme des cornes, la longueur de la queue et même parfois la couleur du mouton sont pris en compte par certains acheteurs.

«Les clients les veulent tous gros, grands, blancs et longs », précise Mbaye, qui s'empresse de souligner en fonction de ces critères et du poids des moutons dépendent les prix. Dans son enclos, la valeur varie de «135.000 F à 400.000 F». L'élevage des moutons requiert beaucoup de temps et d'entretien, avise-t-il.

Ce qui l'a poussé à «volontairement» arrêter son travail habituel, le temps d'écouler son troupeau. Il précise ne pas «vendre n'importe quel mouton». Ces béliers sont différents de ceux-là qui vont paître à la recherche d'herbes.

Cette différence est déterminante car elle permet de faire grimper le prix. L'enclos doit être propre et les moutons bien nourris et régulièrement lavés pour qu'ils ne tombent pas malades, fait-il savoir. Pour le moment déplore t-il, les clients se font carrément désirer. Selon lui, la plupart des Sénégalais préfèrent attendre à 48 heures ou 24 heures de la fête pour venir marchander leur bélier. L'autre phénomène concerne ceux qui font le choix d'aller acheter dans les régions, où ils espèrent dépenser moins.

L'e-commerce se fait une place dans le secteur de l'élevage

Dans ce contexte de coronavirus, l'e-commerce est venu se faire une place dans le secteur de l'élevage. Des vendeurs font recours à des plateformes telles que facebook, whatsapp et autres pour écouler leurs moutons. L'approche marche pour certains.

Amadou Diagne dit avoir déjà cédé une dizaine de moutons, à partir de sa plateforme whatssap. Dans ces vitrines virtuelles, les bêtes sont exposées avec des caractéristiques liées à la race, l'âge, le poids et le prix.

En général, les Sénégalais préfèrent se déplacer et acheter sur place leur mouton ou dans les aires aménagées. Ceux qui optent pour les plateformes numériques ne veulent pas se déplacer dans un contexte de coronavirus, car une fois au foirail, vous êtes obligés d'établir des contacts physiques, pour se procurer un mouton, précise Amadou Diagne.

Ablaye Sarr est professeur de mathématiques. Il fait partie d'une organisation qui regroupe différents profils. Ensemble, ils ont fondé une association d'éleveurs. L'organisation dispose d'un immense enclos au foirail de Sicap Mbao, juste en face de la route nationale.

Un enclos riche de plus d'une centaine de têtes. Ici, le prix des moutons varient entre 110. 000 F et 700. 000 F, informe un collègue d'Ablaye Sarr chargé de fixer les prix des moutons. «C'est dans le tréfonds du Sénégalais que d'aimer les moutons. Je suis persuadé que tous ces béliers trouveront acquéreurs», souligne t-il.

Notre visite coïncide d'avec celle d'un potentiel client. Avec 250.000 F, il a séance tenante acheté un beau bélier. Aux besoins spécifiques et nombreux en moutons répondent à la fois les producteurs ruraux, des producteurs urbains et périurbains et des éleveurs des pays voisins. Le marché d'approvisionnement de Dakar en moutons de Tabaski intègre donc plusieurs profils. Même si cette année, les étrangers ne sont pas venus massivement, relève M. Sarr.

Modou Fall fait partie des habitués du foirail de Sicap Mbao. A son actif plusieurs années de présence. C'est ainsi qu'il s'est noué une clientèle bien spécifique. «Nos clients sont exigeants, ils recherchent des bêtes de qualité ayant un suivi vétérinaire régulier.

Nous nous assurons du bien-être sanitaire des moutons gage de confiance pour les consommateurs», assure t-il. Ici, le prix des moutons varient entre 110.000 F et 650.000 F. Le vol des bétails constitue une des équations auxquelles sont souvent confrontées les bergers à l'occasion de la fête de Tabaski.

Les autorités ont dès lors pris des dispositions, pour parer à toute éventualité. C'est ainsi que des forces de l'ordre ont été massivement déployées dans les différents foirails et point de ventes de la capitale. Certains bergers ont également engagé des agents de sécurité.

Des patrouilles sont effectuées dans les différents points de vente. Ce dispositif est d'ordre à satisfaire les bergers. Selon Ablaye Seck qui a installé son troupeau au Foirail de Sicap Mbao : «c'est une mesure salutaire qui nous réjouit pleinement. La présence d'agents de sécurité contribue à dissuader les voleurs à passer à l'acte. Même, les plus téméraires réfléchiront à deux fois», souligne-t-il.