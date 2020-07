Sénégal: Blocs Rufisque Offshore, Sangomar Offshore et Sangomar Offshore Profond - Cairn Energy cède ses parts à Lukoil

Cairn Energy a annoncé à la bourse de Londres, la cession totale (farm out), à la compagnie pétrolière russe LUKOIL, de ses intérêts et obligations dans les blocs Rufisque Offshore, Sangomar Offshore et Sangomar Offshore Profond (RSSD) dans lesquels se trouve le champ pétrolier Sangomar.

Le ministère sénégalais en charge du pétrole et de énergies informe, à travers un communiqué de presse, que cette annonce intervient à la suite des discussions initiées depuis plusieurs mois après la publication par Cairn Energy de son intention de céder tout (farm out) ou partie (farm down) de ses parts dans les blocs RSSD.

« Les processus de cession sont encadrés par des lois et règlements dont le Code pétrolier et ses textes d'application », renseigne le ministère. Qui ajoute qu'ainsi, dans le cadre de l'approbation de ladite cession, l'Etat du Sénégal veillera au respect des dispositions légales et réglementaires en la matière.

En particulier, dit le document, le ministère du pétrole et des énergies surveillera de très près les capacités techniques ainsi que la robustesse financière du futur partenaire à mener à bien les opérations pétrolières.

A en croire le texte, quant à la Société des Pétroles du Sénégal (Petrosen) qui dispose d'un droit de préemption au même titre que les autres membres de la Joint-Venture conformément aux stipulations de l'Accord d'association (Joa), elle évaluera, pour sa part, l'opportunité stratégique, économique et financière de cette cession, estimée à plusieurs centaines de millions de dollars US.

Selon le département dirigé par Mouhamadou Makhtar Cissé, LUKOIL, candidat acquéreur des 40% de Cairn Energy dans le projet Sangomar, est le plus grand producteur russe de pétrole.

Cette compagnie est également présente en Afrique (Egypte, Ghana), au Moyen-Orient (Iran, Irak, etc.) et en Amérique du Sud (Colombie, Venezuela).

« Pour rappel, l'Association RSSD est composée de Woodside Energy (35%, Opérateur), Cairn Energy (40%), FAR RSSD (15%) et PETROSEN (10%).

La Décision finale d'investissement a été prise en janvier 2020 et le projet se trouve actuellement en pleine phase d'exécution pour un début de production prévu en 2023 », indique enfin le communiqué.