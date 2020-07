Sénégal: Escroquerie et charlatanisme - Une dame perd 90 millions de FCfa en voulant devenir riche

En voulant devenir riche, une fonctionnaire a fini par être ruinée. Elle accuse le siru B. Diaw de l'avoir plumée de 90 millions de FCfa.

La dame A. Guèye va certainement regretter d'avoir affiché son numéro de téléphone sur le véhicule qu'elle vendait. Ce geste, à première vue anodin, est à l'origine du malheur qu'elle vit aujourd'hui, selon ses dires. En fait, B. Diaw, se serait intéressé à l'achat du véhicule pour la gruger de 90 millions de FCfa.

Le jour où elle s'est rendue chez B. Diaw, celui-ci lui aurait fait croire qu'il était un marabout capable de la rendre riche comme Crésus. Au final, elle s'est retrouvée pauvre et endettée. «Il m'a dit qu'il allait prier pour moi.

Après consultation, il m'a fait croire que j'étais une personne chanceuse et que je devais faire des sacrifices pour devenir immensément riche», a narré A. Guèye, vendredi dernier, à l'audience des flagrants délits du Tribunal de Grande instance de Dakar.

Selon ses dires, elle devait acheter sept fûts de pétrole à verser dans la mer, sept paniers de cola en sus de vendre ses bijoux en or et diamant, son terrain de 200 mètres carrés et son deuxième véhicule.

«Lorsque j'ai vendu mon terrain à 25 millions de FCfa, il m'a dit que l'argent ne devait pas entrer chez moi. Il a pris les 15 millions le lendemain en me faisant croire que "Mame", le khalife des djinns, a réclamé le reste», a encore confié la partie civile.

Elle renseigne avoir même obtenu une carte de fidélité Western Union grâce aux multiples envois d'argent au prévenu. Toutefois, celui-ci l'a convaincue de se débarrasser des preuves.

«Il m'a demandé de brûler les reçus et de les jeter à la mer», a révélé la dame qui, pour justifier les remises, a indiqué avoir été envoûtée depuis 2014. « Il me disait tout le temps que si j'en parle, mes enfants vont mourir ou seront des déficients mentaux ou des handicapés», a renseigné A. Guèye.

Entendu, le marabout a balayé d'un revers de main les accusations de la dame. «Je ne lui jamais fait croire que je m'appelais Ibrahima Diaw», a soutenu le prévenu. Il a minoré les sommes reçues et allégué qu'il s'agit d'un service rendu.

«Elle n'a pas raconté la vérité. Elle m'avait donné de l'argent pour des prières car elle voulait huiler ses relations avec son mari puisqu'ils étaient en instance de divorce et que son époux voulait obtenir la garde de leurs enfants.

Elle voulait des prières pour vendre son véhicule. Elle m'a payé en tout et pour tout 775.000 FCfa», s'est défendu El. B. Diaw. Accusé d'avoir reçu certains envois d'argent, I. Diallo, poursuivi pour complicité, a clamé son innocence.

«J'ai commencé à travailler comme chauffeur de B. Diaw en fin 2017», s'est-il défendu. Me Abdou Kane a estimé que les faits sont graves.

«Elle a tout perdu. On lui a volé toute sa vie. Elle est tombée sur des malfaiteurs qui ont pris toutes ses économies», a affirmé Me Kane, qui a réclamé 100 millions de FCfa au titre des dommages et intérêts.

Le parquet a demandé qu'I. Diallo soit relaxé au bénéfice du doute. Contre B. Diaw, il a requis deux ans ferme. Me Mamadou Ciss a plaidé la relaxe d'I. Diallo.

Me Ciré Clédor Ly a demandé que les prévenus soient renvoyés des fins de la poursuite du fait que les faits sont prescrits, car ils remontent à plus de trois ans. Le tribunal rend le délibéré demain.