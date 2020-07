Congo-Kinshasa: Dispositions relatives à la reprise des cours - Willy Bakonga adresse une Circulaire aux gouverneurs des provinces

Lundi 27 juillet 2020, le Ministre de l'Enseignement Primaire, Secondaire et Technique "EPST" en sigle, Willy Bakonga, a adressé à l'endroit des Gouverneurs des provinces une circulaire reprenant les dispositions pratiques relatives à la reprise des cours.

C'était au cours d'une cérémonie officielle en présence des différents acteurs éducatifs représentants toutes les provinces de la RDC. Par la même occasion, le Ministre de tutelle s'est assigné l'objectif d'enregistrer aucun cas positif au Coronavirus dans les établissements scolaires.

En effet, dans l'objectif de matérialiser la vision du Chef de l'Etat, Félix-Antoine Tshisekedi sur la gratuité de l'Enseignement, le Ministre de l'EPST, Willy Bakonga a, à travers une circulaire, mis l'accent sur quelques dispositions pratiques relatives à la reprises des cours. Pour y arriver, Il a martelé sur les mesures barrières, à savoir : le respect de la distanciation physique ; le lavage obligatoire des mains avant l'entrée à l'école, à la fin de la récréation et au moment de la sortie pour le retour à la maison et en toutes autres circonstances ; le prélèvement de la température, immédiatement après le lavage des mains et ce, avant l'accès à l'enceinte de l'école ; le port obligatoire de masque.

Dans la même ligne droite, le Ministre de tutelle invite donc les acteurs éducatifs, chacun dans le rayon de ses responsabilités, à prendre toutes les dispositions qui s'imposent, pour garantir aux élèves une reprise des cours sécurisée dans un environnement protecteur.

Il sied de signaler que ce calendrier scolaire réaménagé concerne dans un premier temps, les classes terminales à savoir la 6ème année primaire et la 4ème année des humanités (Ex 6ème année secondaire). Ce qui fait un total de près de 2 millions 300 mille élèves sur une population scolaire estimée à près de 26 millions d'élèves. Rappelons qu'après plus de 4 mois de fermeture d'établissements scolaires, la reprise des cours interviendra officiellement du 03 août et la clôture de l'année 2019-2020 est fixée au 03 septembre 2020.