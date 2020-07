Congo-Kinshasa: Des appels au respect de la Constitution et des lois de la République se multiplient !

Depuis juin 2020, des marches de la Population, toutes tendances confondues, se succèdent à travers toute la RDC, en commençant par Kinshasa, la Capitale. L'Udps/Tshisekedi, le 22, le 23 juin et le 9 juillet 2020. Lamuka, le 13 juillet 2020. Le FCC, le 23, le 24, le 25 juillet 2020 à Kinshasa, Goma, Kisangani, Kikwit, Bunia et la série continue...

Toutes ces marches n'ont qu'un seul et même objectif : le Peuple exige le respect strict de la Constitution !! Seules, sont différentes, les thématiques brandies. Il y a eu, évidemment, des marches violentes, ayant occasionné morts d'hommes, des blessés graves, des biens meubles et immeubles saccagés et incendiés relevant de la propriété publique ou privée et, même, des édifices religieux ! Mais, il y a eu aussi des marches réellement pacifiques, disciplinées et sans dégâts majeurs !

Donc, la tension restera vive tant que les sociétaires de la coalition au pouvoir n'auront pas accordé leurs violons autour de ces Ordonnances querellées. Déjà, des experts indépendants relèvent de nombreuses irrégularités. Dans une note technique, ils rappellent les faits, avancent des preuves des articles de la Constitution jugés violés et proposent au Président de la République de rapporter toutes ses dernières Ordonnances portant nominations dans la Magistrature, les Fardc ainsi que dans deux Etablissements Publics. Il suffit de bien scruter le contenu de cette note détaillée, ci-dessous, pour saisir le sens profond de cette analyse.

Note concernant les nominations unilatérales, cavalières, illégales et anticonstitutionnelles dans la Magistrature, les Forces Armées et dans deux (2) Etablissements Publics par le Président de la République, le 17 juillet 2020

Rappel des faits

Les 22 et 23 juin 2020, les combattants de l'Udps/Tshisekedi, Parti du Président de la République, ont organisé des manifestations sauvages qui visaient l'envahissement du Palais du Peuple, Siège du Parlement congolais, entrainant morts d'hommes, des blessés graves, des dégradations, des saccages et incendies des édifices tant publics que privés.

Le 9 juillet 2020, le même Parti, sous la conduite de son Président national ai., le Député national Jean Marc KABUND et son Secrétaire Général, Monsieur Augustin KABUYA TSHILUMBA, ont, encore, organisé une marche, pourtant, interdite par les Autorités compétentes, qui visait toujours le Palais du Peuple, Siège du Parlement congolais et qui s'est soldée, une fois de plus, par morts d'hommes, dont un Policier assassiné par lapidation, des blessés graves, des saccages, des destructions méchantes et incendies de l'Eglise « Armée de l'Eternel » du Pasteur Rockman SONYI KAFUTA et des sièges des Partis politiques du FCC, plateforme politique du Président de la République Honoraire, Monsieur Joseph KABILA KABANGE.

Comme si toutes ces horreurs ne suffisaient pas, voici qu'au cours de la même marche du 9 juillet 2020, une combattante de l'Udps/Tshisekedi, s'est publiquement dénudée et a uriné sur la photo de Monsieur Ronsard MALONDA NGIMBI et ce, sous l'instigation et en présence du Député Provincial Udps/Tshisekedi, Gérard MULUMBA, dit Gecoco, de l'Assemblée Provinciale de Kinshasa.

Le 13 juillet 2020, la plate-forme de l'opposition politique LAMUKA, sous la conduite de l'un de ses leaders, en l'occurrence, Monsieur Jean Pierre BEMBA GOMBO, a organisé une marche, pourtant interdite elle aussi, qui visait, une fois de plus, le Palais du Peuple, Siège du Parlement congolais, et qui, heureusement, s'est terminée sans incidents majeurs.

C'est dans ce contexte, ponctué de trois marches anarchiques, précédées par des tensions à répétition au sein de la Coalition au pouvoir (FCC-CACH), suite notamment à une série de violations intentionnelles de la Constitution, qui installe une crise politique grave en RDC, que le Président de la République, a effectué de mercredi à jeudi 15 et 16 juillet 2020, un déplacement auprès du Président Denis SASSOU NGUESSO, à Brazzaville, en République du Congo, et d'où le Président de la République a tenu un discours rassurant et apaisant.

De retour à Kinshasa, curieusement et contre toute attente, le Vendredi 17 juillet 2020, sans Propositions préalables du Conseil Supérieur de la Magistrature et du Conseil Supérieur de la Défense, d'une part et, d'autre part, sans délibérations en Conseil des Ministres et, même, sans concertation avec son Partenaire et Allié dans la Coalition, le FCC, le Président de la République a procédé à plusieurs nominations et à des affectations dans la Magistrature, dans les Forces Armées, et dans les Etablissements Publics, avec le contreseing frauduleux du Vice-Premier Ministre, Ministre de l'Intérieur, Sécurité, Monsieur Gilbert KANKONDE MALAMBA, membre de son Parti politique, l'Udps/Tshisekedi, alors que le Premier Ministre, Chef du Gouvernement, était pourtant, bel et bien sur le Territoire national.

C'est pourquoi, par sa Déclaration publique et solennelle, du 21 juillet 2020, le Premier Ministre, Chef du Gouvernement de la Coalition au Pouvoir, le Professeur Sylvestre ILUNGA ILUNKAMBA, a contesté « Urbi et Orbi », la validité du contreseing apposé sur ces Ordonnances du 17 juillet 2020, et a informé l'opinion nationale et internationale, qu'il n'a jamais été associé, ni de près ni de loin, à l'élaboration de ces nominations et Mises en place dans la Magistrature, dans les Forces Armées et dans deux (2) Etablissements Publics, qu'il a apprises par la Radiotélévision Nationale, RTNC, le vendredi 17 juillet 2020, alors qu'il a quitté Kinshasa le jeudi 16 juillet 2020, dans la soirée, la veille, sur instruction du Président de la République, qui l'a envoyé en mission de deux (2) jours à Lubumbashi, dans la Province du Haut-Katanga. Il en est de même du Ministre de la Défense Nationale, Monsieur Aimé NGOY MUKENA, qui faisait partie de la délégation, et qui est, pourtant, le Porte-Parole attitré du Conseil Supérieur de la Défense.

Point n'est besoin de rappeler ici que, conformément à la Constitution, spécialement en son article 192, alinéa 2, le Premier Ministre, Chef du Gouvernement, est, de droit, Membre du Conseil Supérieur de la Défense.

Partie de Kinshasa le jeudi 16 juillet 2020, dans la soirée, cette délégation a regagné la Capitale le dimanche 19 juillet 2020.

Avant son départ en mission pour Lubumbashi, dans la Province du Haut Katanga, le Premier Ministre, Chef du Gouvernement, a conféré son intérim au Vice-Premier Ministre, Ministre de l'Intérieur et Sécurité, intérim scrupuleusement circonscrit en ces termes :

« - Veiller à ce que tout courrier destiné au Premier Ministre soit réceptionné à son Cabinet avant toute réorientation ;

- Le joindre en cas de nécessité. »

Par ailleurs, la Déclaration du FCC (Front Commun pour le Congo), famille politique dont est issu le Premier Ministre, Chef du Gouvernement, a été rédigée, signée et lue publiquement, le 21 juillet 2020, par l'Honorable Député national Willy MAKIASHI du PALU, en présence de tous les Membres FCC du Gouvernement Central qui siègent à la Conférence des chefs des Regroupements politiques du FCC. Au sujet des Ordonnances du Président de la République, du 17 juillet 2020, cette Déclaration dénonce vigoureusement ce qui suit :

La violation de l'inviolabilité du Siège de la Cour constitutionnelle par des agents de l'ANR ;

L'absence des propositions du Conseil Supérieur de la Magistrature ;

L'absence des avis du Conseil Supérieur de la Défense ;

L'absence des propositions du Gouvernement délibérées en Conseil des Ministres ;

Les violations intentionnelles et récurrentes de la Constitution et des Lois de la République par le Président de la République, et, en fin de compte

Une dérive dictatoriale de triste mémoire aux conséquences incalculables.