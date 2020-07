Cote d'Ivoire: Fêtes des armées 2020/Hamed Bakoyoko aux militaires - « Le Président est fier de vous »

A l'instar des trois autres régions militaires du pays (Bouaké, Daloa et Korhogo), Abidjan a célébré le lundi 27 juillet, la deuxième édition de la Fête des armées, sous le thème : « Le rôle des Forces de défense et de sécurité dans la consolidation de la cohésion sociale, de la paix et du développement de la nation ».

Au cours de la cérémonie officielle, à la place d'armes de l'état-major général des armées, au Plateau, le ministre d'État, ministre de la Défense a salué la nouvelle force que représentent les différentes armées ivoiriennes.

« Officiers, sous-officiers, militaires de rang, le Président de la République est fier de vous. Il vous demande de persévérer. La force d'un pays se mesure bien souvent par la force et la qualité de son armée », a-t-il fièrement déclaré.

La raison, a-t-il expliqué, c'est que « depuis quelques années, on assiste à une transformation de l'image des militaires qui sont au service de la population et du pays.

Nous sommes témoins de l'efficacité avec laquelle la gendarmerie et la police ont réagi après l'attaque de Kafolo. La plupart des agresseurs ont été arrêtés. Aujourd'hui, on ne peut pas porter atteinte à la vie d'un soldat ivoirien et s'attendre à ce que cela reste impuni ».

Hamed Bakayoko a, en outre, engagé les militaires ivoiriens à persévérer pour parer à toutes éventualités. Notamment la lutte contre le terrorisme, la sécurisation et la protection des populations civiles, et très bientôt, des échéances électorales.

Mais surtout, la consolidation et le renforcement du lien armée-nation. Du reste, pour le ministre de la Défense, les militaires « sont un bon référent et des héros pour nos populations ».

Le chef d'état-major général des armées a fait savoir que les militaires ivoiriens sont plus que jamais déterminés à faire barrage aux menaces. Celles liées notamment aux terroristes auxquelles se trouve aujourd'hui confrontée la Côte d'Ivoire.

« L'anticipation, la promptitude à réagir, la collaboration entre les forces et les populations demeurent pour l'instant les méthodes les plus efficaces pour contenir ce fléau à défaut de l'endiguer.

Il apparaît donc impérieux de se préparer en amont comme en aval pour prévenir ces actes abjects », a préconisé le général de corps d'armées Lassina Doumbia.

A propos de la sécurisation de l'élection présidentielle, il a invité ses hommes à « aider les populations à franchir ce virage important ». Raison pour laquelle, il assure qu'un « plan de sécurisation sera mis en œuvre avec l'ensemble des Forces de défense et de sécurité ».

Il les a également exhortés à « faire montre de professionnalisme, de cohésion, d'unité et de discipline » comme ils ont eu à le faire « avec brio il y a cinq ans. Vous êtes capables de le rééditer », a-t-il précisé.

Cette édition de la fête des armées se tient dans le contexte de la lutte contre la Covid-19. Il s'est donc agi de mettre en lumière « le mérite des différentes entités qui ont contribué au rayonnement de l'action des armées dans la gestion de cette crise », a fait savoir le Cemag.

Ainsi le Groupement des sapeurs-pompiers militaires, le personnel médical des armées et l'atelier de couture de l'état-major général des armées, des gendarmes et des travailleurs civils ont été distingués dans différents ordres du mérite ivoirien.