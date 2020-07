Cote d'Ivoire: Reconstitution du couvert forestier - Plus de cinq millions d'arbres plantés, depuis juin

L'opération "un jour, cinq millions d'arbres" initiée cette année par le ministère des Eaux et Forêts a atteint ses objectifs.

Selon le ministre Alain-Richard Donwahi, ce sont environ 5,3 millions d'arbres forestiers qui ont été déjà plantés sur toute l'étendue du territoire national depuis le 1er juin, date à laquelle l'opération a été lancée.

Le ministre des Eaux et Forêts a fait cette annonce « encourageante et satisfaisante », samedi à la forêt urbaine de Yamoussoukro, lors de la cérémonie officielle marquant l'apothéose de l'édition.

« Cette année, nous avons revu à la hausse nos ambitions en projetant la plantation de cinq millions d'arbres contre un million d'arbres l'an dernier, dans l'ensemble des régions et départements de la Côte d'Ivoire.

Démarrée le 1er juin, en pleine saison de pluies, le bilan de la présente opération indique que 5 300 000 arbres ont été plantés à ce jour, dans 538 localités, soit un taux de réalisation de 106%.

L'opération se poursuit et nous sommes heureux que l'objectif fixé soit dépassé avant la fin de la saison des pluies, étant donné la forte mobilisation des différentes localités du pays », s'est félicité Alain-Richard Donwahi.

La plupart des partenaires institutionnels, techniques et financiers de l'État, ainsi que les représentants des filières agricoles et les acteurs du secteur privé et de la société civile ont pris part à l'événement au cours de laquelle le représentant du gouvernement a vivement salué leur « forte implication » dans la reconstitution du couvert forestier ivoirien.

« Cet intérêt que vous manifestez est conforme aux dispositions de la politique forestière, qui recommande clairement l'implication du secteur privé dans la réhabilitation et la gestion durable des forêts », a indiqué le ministre des Eaux et Forêts.

Sa reconnaissance est surtout allée à l'endroit du Chef de l'État Alassane Ouattara pour l'intérêt toujours croissant qu'il accorde au secteur forestier.

C'est d'ailleurs lui qui a lancé la première édition de l'opération de planting le 15 novembre 2018 sur la route de l'aéroport, marquant l'entrée en vigueur de la nouvelle Politique de préservation, de réhabilitation et d'extension des forêts adoptée en mai 2018 et faisant désormais du 15 novembre journée nationale de planting d'arbres.

« Grâce à l'action du Chef de l'État, le développement du secteur forestier est érigé au rang de priorité nationale, et le ministère des Eaux et Forêts a vu ses moyens d'actions largement améliorés au cours des trois dernières années.

Un concours qui a permis d'équiper l'administration forestière en moyens logistiques appropriés, en vue de renforcer ses capacités opérationnelles et d'accroître ainsi son efficacité sur le terrain », a expliqué le ministre Donwahi.

La Côte d'Ivoire a perdu, essentiellement à cause de l'agriculture extensive plus de 70% de son couvert forestier entre 1960 et 2015, passant de 16 millions à 3,4 millions d'hectares.

C'est donc en vue de reconstituer le couvert forestier perdu que le gouvernement a opté pour la nouvelle politique forestière qui accorde une large place au reboisement et dont la stratégie de mise en œuvre vise à porter la couverture forestière à au moins 20% du territoire national à l'horizon 2030 contre les 10% actuel environ, soit un accroissement de trois millions d'hectares en préservant l'existant.