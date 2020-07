Cote d'Ivoire: Lutte contre la Covid-19 - L'Académie de la mer reçoit des kits sanitaires

La solidarité se poursuit autour des institutions de l'Etat, en vue de freiner la propagation de la pandémie à coronavirus en Côte d'Ivoire. L'Académie des sciences et techniques de la mer (Arstm) vient, en effet, de recevoir d'importants lots de matériels hygiéniques destinés à ses étudiants et à son personnel.

Composés de 800 flacons de gel hydro-alcoolique, 240 flacons de savon liquide, 2267 paquets de 50 unités de cache-nez, 500 paquets de 17 unités de cache-nez, 18 thermo-flashs et 20 paquets de Sopalins, ces kits ont été offerts, respectivement, par le ministère de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique, l'Union européenne à travers les projets Wecaps et GoGIN, la société Petroci CI-11 et la Nouvelle pharmacie de la santé publique.

La cérémonie de remise a eu lieu ce lundi 27 juillet, dans l'enceinte de l'Arstm, dans la commune de Yopougon, en présence du ministre chargé des Affaires maritimes, Philippe Légré.

Le ministre avait à ses côtés, le chargé d'Affaires de la délégation de l'Union européenne en Côte d'Ivoire, Michel Laloge, le directeur général des Affaires maritimes et portuaires, le colonel Kouassi Yao Julien ainsi que les représentants du ministère de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique, de Petroci et de la Nouvelle pharmacie de la santé publique.

A l'occasion, le ministre a exprimé sa gratitude aux différents donateurs pour ce geste important. « Les kits dont nous faisons la remise officielle ce jour, viennent renforcer le dispositif déjà en place dans le cadre de la prévention contre la Covid-19 et permettront aux élèves de l'Arstm d'étudier dans des conditions de sécurité sanitaire appropriées », s'est-il réjoui.

Il a, en outre, exhorté les bénéficiaires à un bon usage de ces dons et surtout à observer de manière scrupuleuse les gestes barrières recommandés depuis l'apparition de cette pandémie en Côte d'Ivoire.

« C'est de cette manière seule, que vous pourrez donner un sens à l'élan de générosité manifesté envers vous et surtout, préserver votre vie et votre santé, ainsi que celle des autres membres de l'Académie », a-t-il soutenu.

Dans le même sens, le directeur général de l'Arstm, le colonel Karim Coulibaly, a également remercié les donateurs pour ce geste en cette période difficile pour tous du fait de la crise sanitaire qui secoue le monde entier.

« Ce don est d'une grande utilité à notre institution car il vient renforcer notre dispositif de lutte contre la Covid-19, nous permettant ainsi de mener plus sereinement nos activités », a-t-il affirmé. Tout en assurant que ces dons seront utilisés à bon escient.

Il a par ailleurs fait une doléance à l'endroit du gouvernement. A savoir, le reprofilage de la voie qui mène à l'Académie de la Mer, laquelle est dans un état de dégradation avancé.

Au nom des donateurs, le chargé d'Affaires de la délégation de l'Union européenne en Côte d'Ivoire, Michel Laloge, a indiqué que ce don est une contribution symbolique à la lutte contre la Covid-19. «

Pour nous, le choix de l'Arstm n'est pas fortuit. Car cette institution regroupe des étudiants issus de divers pays d'Afrique. Ce don vise à les équiper afin de les protéger », a-t-il ajouté.

Cette cérémonie a été organisée en marge d'un séminaire dit d'élaboration du document de programmation pluriannuelle des dépenses et des projets annuels de performances 2021-2023 et du Rap 2019 du ministère chargé des Affaires maritimes. Séminaire également présidé par le ministre Philippe Legré.