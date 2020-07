Congo-Kinshasa: Controverse sur la chute vertigineuse du franc congolais - Mabi Mulumba juge Félix Tshisekedi bon élève par rapport à deux de ses prédécesseurs

La dépréciation du franc congolais était de 300,69% sous Laurent- Désiré Kabila, 425,60% sous Joseph Kabila et 19,77% en à peine une année et demi sous Félix Tshisekedi. C'est ce qu'a révélé le Professeur Evariste Mabi Mulumba au travers d'un tweet. Officiellement, 1 dollar américain s'échange aujourd'hui contre 1,961 francs congolais.

«Les gens ont marché pour condamner cette dépréciation. Cependant, ils oublient que la cause principale est la pandémie de la Covid-19 qui a amenuisé les exportations, sources de devises étrangères. Il ne faut pas perdre de vue que depuis 1997, le régime de Félix est à ce jour celui qui a enregistré un faible taux de dépréciation», prévient Evariste Mabi, Premier Ministre honoraire.

La santé précaire de la monnaie nationale serait donc consécutive aux effets pervers de la Covid-19 et non pas à la mauvaise gouvernance au sommet de l'Etat, selon ce spécialiste patenté sur les questions monétaires. Mabi Mulumba dit ne pas comprendre cette agitation de la part de ceux qui ont gouverné jadis et ont accusé un record en termes dé dépréciation de la devise nationale.

«1. Kabila le père, au moment de la création du franc congolais, le dollar était à 1,30 FC et l'a laissé à 311,60 FC en 2001, soit un taux de dépréciation de plus de 300,69% ; 2. Joseph Kabila a, sous son régime, déprécié le franc congolais à 425,60% car à son départ le dollar a fini à 1.637,79 ; 3. Félix Tshisekedi a, depuis sa prise de fonction et à ce jour, enregistré un taux de dépréciation de 19,77% seulement et dans un contexte très particulier», a indiqué le Prof Mabi. Le Président Tshisekedi est donc jugé bon élève par rapport à deux de ses prédécesseurs.

Il sied de noter que l'actuel Chef de l'Etat a instruit le Premier Ministre et certains Ministres d'arrêter la dégringolade du franc congolais. Histoire de répondre efficacement à l'une des revendications des marcheurs du FCC, partenaires de la coalition au pouvoir.