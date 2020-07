Congo-Kinshasa: Massacre au Sud-Kivu - Martin Fayulu exige l'ouverture d'une enquête internationale

Réagissant aux massacres perpétrés dans la nuit du 16 au 17 juillet dernier, ayant causé la mort de plus 200 personnes dans le village de Kipupu, dans le Sud-Kivu, le président de l'Engagement Citoyen pour le Développement (ECIDé) et membre du présidium de la coalition Lamuka, Martin Fayulu Madidi, dit avoir appris avec consternation et grande indignation ces actes, particulièrement odieux posés par des groupes armés «bien identifiés» et «soutenus par des puissances extérieures».

Dans une déclaration du lundi 27 juillet, Martin Fayulu estime que la perpétration de ces actes d'atrocité, de massacre, voire de pillage sur les paisibles citoyens de ce village participe à un plan de déstabilisation de la partie Est de la République Démocratique du Congo.

«Les massacres à répétitions des populations, la destruction de leurs villages et les pillages de leurs biens qui viennent de culminer avec cet évènement participent à un plan de déstabilisation de cette partie du pays et montrent que nos compatriotes sont laissés sans défense et abandonnés à leur triste sort», s'est-il indigné.

Au regard de tout ceci, celui qui s'est toujours considéré comme étant le véritable vainqueur à la présidentielle de décembre 2018 pense que «ces graves crimes contre l'humanité ne doivent pas rester impunis ». Et que «leurs commanditaires et auteurs directs doivent répondre de leurs actes».

A l'en croire, « une enquête internationale doit impérativement être diligentée à cet effet ».

Dans la même logique, et face à cette situation morose sinon macabre, ce membre du présidium de la coalition Lamuka a saisi cette douloureuse circonstance pour exprimer sa solidarité vis-à-vis des populations de ce coin de la République ainsi qu'à l'ensemble du peuple congolais endeuillé et leur présente ses très sincères condoléances.

Pour rappel, le village de Kipupu chef-lieu de Itombwe, territoire Mwenga, dans la province du Sud-Kivu, a été victime d'une attaque de la coalition Ngumino et Twigwaheno dans la nuit de 16 et 17 juillet dernier. Plus de 200 civils ont été tués et des bétails emportés. Des sources dignes de foi renseignent que certaines victimes auraient été décapitées à la machette et des femmes violées avant leur exécution.