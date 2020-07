Ile Maurice: Réouverture des frontières - Entre risques et opportunités

communiqué de presse

GIS - 27 juillet 2020 : Les risques et opportunités que représente la réouverture des frontières de même que le travail en cours du gouvernement pour permettre cette réouverture ont été soulignés par le Premier ministre adjoint, ministre du Logement et de l'Aménagement du territoire, ministre du Tourisme, M. Louis Steven Obeegadoo, ce matin, à l'hôtel Hennessy Park, à Ebène.

Le Premier ministre adjoint intervenait lors de la cérémonie d'ouverture d'un atelier de communication de deux jours sur les programmes de soutien financier pour le secteur du tourisme, ciblant les associations touristiques et les opérateurs de cette industrie. M. Obeegadoo a réitéré l'engagement de l'Etat aux côtés des opérateurs et des employés de l'industrie touristique.

« Nous allons multiplier les initiatives et continuer à œuvrer pour faire preuve d'imagination sur la manière de mieux soutenir cette industrie notamment avec SME Mauritius Ltd, la Tourism Authority, la Mauritius Tourism Promotion Authority, l'aide de l'Union européenne et tous les partenaires, afin de tenir le coup pour que nous puissions réussir cette transition difficile vers la réouverture dans les meilleurs délais et conditions », a ajouté le Premier ministre adjoint.

Rappelant les différents plans d'assistance mis en place par le gouvernement dont le Wage Assistance Scheme, M. Obeegadoo a indiqué que, de mars à juillet 2020, près de Rs 2 milliards ont été déboursées. « Cependant, le tourisme ne peut vivre indéfiniment de l'aide de l'Etat », a-t-il fait ressortir.

Le Premier ministre adjoint a indiqué que, dans un premier temps, l'Etat souhaite opérer par phase pour permettre au plus vite le retour de tous les ressortissants mauriciens coincés à l'étranger tout en protégeant le pays contre une deuxième vague de Covid-19. Parlant de la deuxième étape, qui concerne le retour des touristes à Maurice, M. Obeegadoo a signalé que la problématique demeure la quarantaine, de même que l'opération commerciale des établissements hôteliers.

Aux opérateurs économiques du secteur du tourisme, et aux partenaires du privé, le Premier ministre adjoint leur a partagé que le gouvernement est pleinement conscient de leurs inquiétudes par rapport à l'avenir. Il a ainsi mis l'accent sur l'importance du partenariat public-privé dans le tourisme, d'où la nécessité de conjuguer toutes les forces dans l'intérêt du pays pour affronter le danger du moment, qui est la pandémie du Covid-19.

Atelier de communication pour les acteurs du secteur touristique

L'atelier de communication est organisé par la Tourism Authority en collaboration avec SME Mauritius Ltd. Les objectifs sont d'informer les participants sur les différents dispositifs mis en place et sur les mécanismes de financement vert disponibles; et de répondre à toute question concernant les programmes existants et la procédure à suivre. L'atelier comprend des présentations sur les thèmes suivants: programmes de soutien de la Mauritius Commercial Bank et de la State Bank of Mauritius; soutien financier de la Banque de développement de Maurice; assistance de la Tourism Authority; et orientations et programmes de la Mauritius Revenue Authority.