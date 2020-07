Ile Maurice: L'AFD met un prêt de 300 millions d'euros à la disposition de Maurice

communiqué de presse

GIS - 28 juillet 2020 : Maurice a reçu un prêt de 300 millions d'euros de l'Agence française de développement (AFD) pour aider le pays à renforcer sa capacité en vue de la réduction et la gestion des risques de catastrophes naturelles et sanitaires.

La cérémonie de signature pour l'octroi de ce prêt s'est tenue hier à Port-Louis, en présence du ministre des Finances, de la Planification et du Développement économiques, Dr Renganaden Padayachy ; de l'ambassadeur de France à Maurice, M. Emmanuel Cohet ; et du directeur de l'AFD, M. André Pouillès-Duplaix.

Le prêt comprend deux volets : le premier est un prêt de contingence de 300 millions d'euros qui repose sur quatre actions prioritaires, notamment la santé, les mesures sociales, le renforcement des capacités de planification, et la résilience à long-terme. Le taux d'intérêt est de 1,12%, pour une durée de 20 ans et un moratoire de 10 ans et le prêt portera sur les dépenses budgétaires pour l'année financière 2020/2021. La seconde composante est un programme d'assistance technique directe de 1,5 millions d'euros et plusieurs autres accompagnements, qui visent à assister le pays dans la mise en œuvre des quatre actions prioritaires.

Dans son allocution, le ministre Padayachy a remercié l'AFD, et plus largement la France, pour son appui indéfectible et continuel en faveur du développement de Maurice et pour aider le pays à accélérer sa transition vers plus de durabilité. Il a rappelé que la durabilité fait partie des grands axes de l'action du gouvernement, et que l'AFD accompagne Maurice pour implémenter son concept de développement durable au travers du triptyque économique, social et environnemental.

Saluant ce prêt comme une nouvelle étape de la coopération entre Maurice et la France, bâtie sur une collaboration durable et solide, M. Padayachy a indiqué que le prêt de l'AFD servira à financer des projets à fort impacts sociaux et environnementaux, concernant notamment le climat, la biodiversité, l'inclusion, la formation et l'urbanisme. « Grâce à cette preuve de confiance renouvelée, nous allons renforcer notre capacité à gérer et à réduire les risques liés aux catastrophes naturelles et sanitaires », a-t-il ajouté.

Pour sa part, l'ambassadeur de France a fait ressortir que le prêt illustre l'appui et le soutien que la France veut apporter à Maurice dans des circonstances exceptionnelles et graves que traverse le pays suite à la crise de Covid-19. Il a affirmé que ce prêt est le montant le plus élevé que la France ait fait à travers l'AFD dans les 115 pays où l'Agence intervient pour les soutenir en ces temps difficiles.

En outre, M. Cohet a précisé que Maurice et la France ont toujours travaillé ensemble comme des partenaires dans une relation d'amitié, et de confiance mutuelle très forte. « A travers cette opération, la France renouvèle son engagement pour soutenir son partenaire mauricien, et s'intègre dans une coopération de longue durée et dans une relation bilatérale riche et dense », a-t-il dit.

Quant au directeur de l'AFD, il a mis en avant que le prêt est la preuve de la solidarité que témoigne la France envers Maurice dans cette crise macroéconomique, écologique et sanitaire du Covid-19. « Cela aidera le gouvernement mauricien à répondre aux urgences sanitaire, économique, sociale et fiscale causées par la pandémie, et aussi à renforcer les capacités des autorités dans le domaine de la prévention des risques de catastrophes naturelles et sanitaires de même que l'adaptation au changement climatique », a-t-il dit.

Pour rappel, la France, à travers l'AFD, apporte de multiples appuis à Maurice et soutient des projets de développement des énergies renouvelables, d'adaptation au changement climatique et de prévention des risques sanitaires et des catastrophes naturelles.