Madagascar: Bilan Covid-19 - Une trentaine d'églises fermées

Le ministère de la sécurité publique vient de dresser un bilan à l'issue d'une opération anti-covid-19. D'après les statistiques recueillis auprès de trois commissariats centraux de la capitale, trente-cinq églises ont dû être fermées en deux semaines, soit entre 13 et 26 juillet.

Malgré la mesure sanitaire interdisant toute sorte d'attroupement, ces établissements cultuels ont toujours ouvert leurs portes et accueilli des fidèles. Ils n'ont pas non plus rempli, le strict minimum, des conditions à respecter pour pouvoir protéger les personnes de la contagion du coronavirus.

Les forces de la police ne tolèrent pas une telle négligence ou une indifférence qui facilite la propagation de la pandémie.

Au cours de son opération de deux semaines, la police a également fermé deux salles de spectacle, quatre boîtes de nuit, cinq salles de jeux et casinos, cent quatre-vingt-dix-sept bars et deux salles de réception. En même temps, des individus, véhicules lourds et légers, motos et taxi-be ont été contrôlés sur les voies publiques. Depuis le 24 avril jusqu'à présent, le nombre de personnes contraintes à exécuter des travaux d'intérêt général (TIG) se porte à neuf mille neuf cent quarante-trois.