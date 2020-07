Algérie: L'OMS considère la Covid-19 comme l'urgence sanitaire mondiale "la plus grave"

Geneve — La pandémie du nouveau coronavirus, qui touche près de 16 millions de personnes est la pire urgence sanitaire mondiale à laquelle l'Organisation mondiale de la santé (OMS) ait été confrontée, a déclaré lundi son Directeur général, Tedros Adhanom Ghebreyesus.

"Ce jeudi marque le sixième mois depuis que l'OMS a déclaré que la Covid-19 est une urgence de santé publique de portée internationale. C'est la sixième fois qu'une urgence sanitaire mondiale est déclarée en vertu du Règlement sanitaire international, mais c'est sans doute la plus grave", a affirmé le Dr Tedros au cours d'une conférence de presse depuis le siège de l'OMS à Genève.

Au moins 15.785.641 millions de cas ont été officiellement diagnostiqués dans 196 pays et territoires. " Et la pandémie continue de s'accélérer ", a ajouté le Dr Tedros, soulignant qu'au cours des six dernières semaines, le nombre total de cas a presque doublé.

Avec plus de 4 millions de cas, les Etats-Unis sont le pays le plus touché avec 143.663 décès, devant le Brésil avec 85.238 morts (2.343.366 cas), le Royaume-Uni avec 45.738 morts (298.681 cas), le Mexique avec 42.645 décès (378.285 cas), l'Italie avec 35.102 morts (245.864) et la France avec 30.192 décès (180.528 cas de contamination).

Alors que six mois se sont écoulés depuis la déclaration de l'urgence sanitaire mondiale, la pandémie de Covid-19 illustre le fait que "la santé n'est pas une récompense pour le développement, mais le fondement de la stabilité sociale, économique et politique". " Nous ne sommes pas prisonniers de la pandémie", a fait valoir le Dr Tedros, relevant que "chacun d'entre nous peut faire la différence".

Mais si notre monde a changé, les piliers fondamentaux de la réponse n'ont pas changé. Pour l'OMS, les fondamentaux du combat contre le nouveau coronavirus demeurent, à savoir le leadership politique, et l'information, l'engagement et l'écoute des communautés.