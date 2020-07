Madagascar: Diana - Le gouverneur prend fonction

Le président Andry Rajoelina poursuit son périple dans le Nord-ouest pour constater la situation sanitaire de la région. Il a également assisté à l'installation du nouveau gouverneur.

Après Mahajanga dimanche et Nosy Be hier matin, le président Andry Rajoelina a mis le cap sur Antsiranana dans l'après-midi, pour renforcer son engagement solennel envers les populations régionales surtout en matière de santé. Sa tournée s'insère également dans sa démarche visant à offrir un développement équitable pour toutes les régions de la Grande Ile. Ce, à travers l'installation officielle du nouveau gouverneur Daodo Arona Marisiky, fraichement nommé à la tête de Diana lors du dernier conseil des ministres.

Le Président et sa suite se sont directement dirigés vers la Résidence, Place Kabary où s'est déroulée la cérémonie d'installation officielle du nouveau gouverneur, en présence d'une cinquantaine de personnalités politico-administratives régionales et des chefs religieux bien triés.Après la signature des documents de passation entre le chef de région par intérim, Malaza Ramanamahafahay, et lui, le gouverneur, très déterminé, a prononcé son premier discours. Il a rappelé notamment à l'assistance les potentialités et les atouts de son territoire qui méritent d'être davantage exploités. Il a présenté succinctement les six axes prioritaires de son programme, inspirés de l'IEM et du PGE, pour que la décentralisation effective ne soit pas un vain mot et que Diana soit une région phare en matière de développement.« Vous pouvez compter sur moi et mes expériences que je ne trahirai pas votre confiance » a-t-il promis tout en sollicitant le soutien de l'État.

Expérimenté

Pour sa part, le chef de l'État a d'abord félicité le nouveau gouverneur pour ses expériences qui ont a justifié son choix. Il a également expliqué la raison du changement de l'appellation chef de région en gouverneur. Le gouvernement actuel prône le développement fondé sur les besoins de la base. C'est ainsi que les gouverneurs vont s'atteler à gérer la territorialité en fonction des besoins du moment et à promouvoir un développement harmonieux et durable de leur région respective. Chaque région sera équipée de matériel et bénéficiera d'une aide budgétaire déjà inscrite sur la Loi de finances rectificative, afin de réaliser ses projets de développement.

Andry Rajoelina a énuméré les réalisations achevées et en cours dans la région Diana, telles la réhabilitation de la RN5A, des routes Ambanja-Antsiranana, Diego-Ramena, d'écoles, du projet Padeve.

Pour terminer sa visite dans la capitale du Nord, le couple présidentiel et sa suite se sont déplacés au Centre hospitalier universitaire de Tanambao, ou construit en 2012, qui est actuellement chargé de prendre en charge des malades de la pandémie à Antsiranana. Le Président a remis des concentrateurs d'oxygène, un appareil de radiologie numérique mobile, des équipements de protection individuelle pour les soignants et des médicaments contre la covid-19. Enfin, tous les personnels de santé ont reçu des indemnités de risque pour les soutenir.