Algérie: Aïd El-Adha - La DGSN met sur pied un plan de sécurité

Alger — La Direction générale de la sûreté nationale (DGSN) a tracé, à l'occasion de l'Aïd El-Adha, un plan de sécurité prévoyant une adaptation et un renforcement du système de travail des équipes opérationnelles afin d'assurer une couverture sécuritaire partout dans les lieux publics et espaces ouverts.

Suite à la prorogation des mesures édictées par les dispositions du décret exécutif n 20-185 du 16 juillet 2020 portant consolidation du dispositif de prévention et de lutte contre la propagation du Coronavirus, la DGSN a mis sur pied un plan de sécurité permettant de s'enquérir de l'application des mesure du confinement partiel à domicile dans les wilayas concernées, de l'interdiction du trafic routier inter-wilaya à l'exception du transport des personnels et marchandises ainsi que du contrôle des personnes présentant des autorisations, a indiqué le responsable de la Cellule de communication et de presse à la DGSN, le commissaire divisionnaire, Amar Laroum.

Il est également question de l'organisation de la circulation, de la sécurisation des points de vente de moutons autorisés et de la lutte contre ceux ne disposant pas d'une autorisation des autorités administratives.

Le plan vise aussi à faire respecter le code de la route en zones urbaines et l'interdiction de l'accès aux plages pour éviter la propagation de la Covid-19.

La DGSN, qui poursuit ses actions de sensibilisation autour du rituel du sacrifice de l'Aïd Al-Adha, en coordination avec les autorités locales, la société civile et les citoyens, rappelle le numéro vert 1548, le numéro de secours 17 et ses pages officielles sur Twitter et Facebook mis à la disposition des citoyens 24h/24.