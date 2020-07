Sénégal: Sédhiou - Hommages unanimes sur les qualités professionnelles de Babacar Touré

Le décès avant-hier, dimanche 26 juillet, de Babacar Touré, président directeur général du Groupe Sud Communication, a plongé plus d'un dans l'émoi et la consternation. La capitale du Pakao et son inter-land rendent un hommage appuyé à ce précurseur de la presse privée d'information générale au Sénégal.

Panafricain à la belle plume au rayonnement mondial, l'homme a su se mettre au service d'une presse libre et indépendante dans le sens du culte de renouvellement générationnel et d'ouverture.

A l'annonce dimanche, dans la soirée, du rappel à Dieu du cofondateur du groupe sud communication, l'unanimité des témoignages sur les qualités de Babacar Touré n'a pas fait pas défaut à Sédhiou.

Pionnier qui s'est déchiré les mains aux premières épines d'une presse libre et indépendante, la mission à haut risque a abouti à asseoir les bases d'une démocratie solide et expressive.

Nfally Badji, le directeur de l'Agence régionale de développement de Sédhiou l'a vécu : « nous sommes attristés par le décès de Babacar Touré. Je me rappelle quand nous étions étudiants, la première radio privée d'information générale venait de naître, Sud FM.

Sa présence sur le paysage médiatique a permis de changer complètement la vie politique au Sénégal sur fond de dialogue et de concertation plurielle. C'est ce chemin qui a conduit aujourd'hui à une véritable démocratie au Sénégal.

Avec ce groupe de presse, les Sénégalais arrivent à connaître les grandes tendances et mêmes les résultats des élections. Ce qui contribue à apaiser le landerneau politique. Nos condoléances au ministre de la Culture et de la communication ainsi qu'au président de la république ».

Le pluralisme médiatique et les transitions politiques en douceur, le préfet de Sédhiou Ibrahima Fall y reconnait les empreintes de Sud FM et de Babacar Touré : « nous nous inclinons devant sa mémoire. Babacar Touré a toujours été une fierté pour nous, Sénégalais.

Ce groupe qu'il a très bien dirigé nous a procuré une approche nouvelle de journalisme en français comme en wolof. C'est vraiment un moyen de renforcement d

e la démocratie au Sénégal. Le groupe Sud a joué un grand rôle lors des différentes alternances politiques au Sénégal », dit-il.

Toute la journée d'hier, lundi jour de l'enterrement, nous avons reçu, en notre qualité de correspondant de Sud FM et de Sud quotidien de très nombreux appels et messages de compassion des autorités administratives, territoriales, des confrères de la presse locale, des religieux et de simples auditeurs.

Grandeur et décadence de l'homme, Babacar Touré brise donc sa plume mais après avoir bien poussé les racines d'une presse au service de la démocratie comme pour défier la jeune génération à tenir haut le flambeau.