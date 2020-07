Madagascar: Société - Dix religieuses au service de la FJKM

Vêtues des mêmes habits que leurs consœurs catholiques, elles mènent presque la même vie sauf qu'elles sont peu nombreuses. Depuis la création de l'unique congrégation protestante sise à Ambavahadimitafo, appelée Mamre, plusieurs jeunes femmes ont rejoint l'ordre. Beaucoup d'entre elles ont abandonné. Seules dix d'entre elles sont arrivées au terme des huit ans de préparation avant la consécration.

« Au début de leur formation, les aspirantes acceptent les premiers vœux de célibat, de chasteté, respectent la volonté de Dieu et mènent une vie de prière », explique sœur Soa Christine. Des jeunes femmes observent actuellement le mode de vie de ces religieuses avant de s'engager. Un engagement exigeant de la détermination et surtout de patience. Après leur formation, les aspirantes formulent les derniers vœux de célibat, de chasteté, d'obéissance et de sobriété. Des pasteurs les consacrent alors afin qu'elles accomplissent les missions que la FJKM leur assigne.

Mamre ne bénéficie d'aucune subvention. Elle est indépendante et les religieuses usent de leur talent pour subvenir à leurs besoins. Elles confectionnent les robes pastorales, les tiges pour les diacres et les mpiandry. Elles se consacrent également à l'agriculture et l'élevage, s'occupant des champs sis à Ambohimarina Sabotsy Namehana. Toutes les semaines, elles s'y rendent pour la cueillette et vendent.