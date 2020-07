Sénégal: Hommage à Babacar Toure - Un seigneur s'en est allé

billet

La vie est l'ombre de la mort, dit-on. J'ai vu Mbaye comme je l'appelais pour la dernière fois, le 1er juillet dernier à Louga. Chez nous. L'objet de son déplacement était de venir présenter ses condoléances à ma famille suite au décès de ma mère intervenue trois jours plus tôt.

Le 1er juillet est l'anniversaire de Mbaye, sa famille voulait célébrer avec lui ses 69 ans . Mais Mbaye tenait plutôt à venir à Louga. La veille pourtant, il était convenu d'attendre mon retour à Dakar...Surprise, il est venu donc cet après-midi là, à Louga.

Ça c'était Mbaye dans sa générosité de cœur, son sens aigu du partage dans le bonheur comme le malheur et sa fidélité en amitié. Il était venu avec Pape Ndoye, un ancien de Sud établi à Louga .

Ce jour sans que nous ne l'imaginions, était donc celui de nos adieux ...Nous nous étions souvenus de nos années d'étudiants et de nos camarades maliens et nigériens dont il était presque le « ndiatigue » .Mbaye était déjà ce protecteur, ce défenseur pour tous ceux qui vivaient des aventures avec lui.

Ma relation avec Mbaye vient de nos années d'étudiant. Octobre 1976, nous nous sommes retrouvés au Cesti, notre futur alma mater après avoir tous deux, connu une expérience professionnelle dans une autre vie. Lui, issu de l'ambassade du Nigeria à Nouakchott et moi de l'administration des postes.

Ce que nous avions de commun c'est l'intérêt pour le journalisme., Mbaye avait débarqué avec une solide formation nourrie aux idées de gauche mais il n'était pas du tout sectaire. Pour lui, j'étais Cheikh, le prénom de ma famille .

Fidèle en amitié, il était attentif à chaque fois que j'étais concerné. Les uns et les autres ont suffisamment évoqué ces jours, les qualités professionnelles du journaliste, du visionnaire et du chef d'entreprise qu'il a été. Avec ce destin fabuleux patiemment entrepris grâce à sa compétence, son sens de l'humain et son entregent.

Mon propos ici est de se souvenir un brièvement de nos années du Cesti qui ont forge notre relation. Mbaye était le « grand frère » des Sénégalais de la 7eme promotion du CESTI : Fatoumata Sow, le regretté Ibrahima Fall qu'il appelait Petit Chef, Sidy Gaye, Martin Faye, Ibrahima Souleymane Ndiaye et moi-même.

Nous avons passé trois années académiques (1976-1979) fécondes en compagnie de camarades venus de pays de l'Afrique de l'Ouest francophone.

En plus de ses potes maliens et nigériens , Mbaye était lié au Burkinabé Sié Offi Some dont il contribua, plus tard, à la venue à Enda, au Béninois Philippe Hado et à l'Ivoirien Max Guede.

Sur les vingt cinq étudiants de notre promotion, Mbaye avait donc une relation particulière avec une grande partie d'eux. Son charisme et son leadership naissant fondaient ces rapports amicaux et fraternels.

Le compagnonnage de Mbaye avec les Sénégalais qui avaient opté pour la presse écrite, notamment Sidy, Ibrahima et moi, s'était poursuivi au quotidien le Soleil en cette fin d'année 1979. Après nos grandes enquêtes de fin d'études et son sujet brillamment traité portant sur « les maisons familiales rurales « du côté de Mboro.

En 1ere année, sous la conduite de notre professeur M. Diomansi Bombote, nous y avions fait un séjour rural . Le sens prononcé des relations que Mbaye avait nouées avec les gens du terroir lui avaient permis d'y revenir deux ans plus tard, à l'issue de la 3e année et de réaliser son travail dans de bonnes conditions.

Au Soleil, Mbaye pourtant apprécié par le patron Bara Diouf qui trouvait en lui de grandes capacités n'y restera pas longtemps. Il avait préféré saisir l'opportunité d'une bourse du CESTI offerte dans une université américaine pour renforcer ses capacités.

L'aventure de Sud est celle du courage d'un groupe de journalistes notamment Abdoulaye Ndiaga Sylla, Sidy Gaye et Ibrahima Fall, tous armés d'un savoir faire et qui estimaient que la pratique de leur métier pouvait emprunter des voies reflétant finalement mieux le débat public que l'offre qui existait sur place. Mbaye avait le courage et la lucidité pour être au-devant de ces pionniers.

Il avait cette sincérité dans les rapports avec tous les interlocuteurs qui lui ont permis d'installer durablement l'esprit qui a accouché de Sud.

Enfin, l'homme était la générosité discrète, qui a soulagé, aidé et soutenu des initiatives, des projets et des hommes. Un seigneur s'en est allé, ton souvenir Mbaye demeurera vivant dans ma mémoire.