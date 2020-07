Sénégal: Hommage à Babacar Touré - "Avec Babacar, seule la compétence comptait"

Je suis entré à Sud Quotidien en 1996. Ibrahima Bakhoum, un des membres fondateurs du Groupe Sud communication, m'y avait envoyé pour un stage d'un mois avant de retourner chez lui dans le cabinet de conseil en communication BKM média services qu'il venait d'ouvrir.

Deux semaines après, je rencontre Babacar Touré dans les couloirs de Sud Quotidien au 5ème étage de l'immeuble Fadh.

Il me demande :"C'est toi, le stagiaire de Bakhoum ?" je réponds oui. Il enchaîne : "oublie ton patron. Tu restes avec nous". Étonné, je pose la question : "qu'est-ce que je vais lui dire ?" il répond :"Je m'en occupe".

Ainsi, je reste 10 ans à Sud. Quand j'ai voulu partir, je suis passé le voir dans son bureau pour le lui dire. Sa réponse :"non tu restes. Si tu veux, je te fais une faveur. Vas travailler la où tu veux et l'après-midi, tu viens reprendre ta place à Sud".

Je n'ai pas dit non puisque je ne pouvais pas lui refuser quelque chose comme beaucoup de gens d'ailleurs mais je ne suis plus retourné à Sud. Mon aventure s'est ainsi achevée au Groupe Sud communication mais pas avec l'homme dont les souvenirs se bousculent dans ma tête depuis l'annonce de sa disparition.

Professionnel jusqu'au bout des ongles, formateur hors pair, Babacar Touré pouvait se signaler également par ses coups de gueule d'une rare violence qui se dissipaient rapidement dans une générosité légendaire dont il avait seul le secret.

Humain et humble, l'homme savait être courtois sans rancune car il avait déjà oublié sa grosse colère dès lors qu'il l'a exprimée. Babacar Touré est l'une des rares personnalités au Sénégal autour de laquelle l'unanimité était faite sur son professionnalisme, son charisme et sa rigueur dans l'analyse et la profondeur de ses textes.

Il me vient à l'esprit cette phrase écrite par une autre icône de la presse sénégalaise, Mamadou Oumar Ndiaye, directeur de publication du Témoin, quand il commençait un de ses éditoriaux par "si c'est Babacar Touré qui le dit... ". Ceci renseigne sur le degré de crédibilité dont jouissait le président du Groupe Sud communication tant au Sénégal qu'à l'international.

Très tôt, il a ouvert son groupe de presse à toutes les nationalités. Sud Quotidien était le seul organe de presse au Sénégal à avoir en son sein des journalistes venus du Mali, du Tchad, du Togo, de la Mauritanie, de la Tunisie et ailleurs et qui étaient traités sur un même pied d'égalité que tout le monde.

Pour Babacar Touré et ses amis, seule la compétence comptait. Merci pour cette ouverture d'esprit, cette clairvoyance et cette confiance en toutes les compétences sans distinction de nationalité et d'origine.

Merci, Babacar Touré et tes amis Ndiaga Sylla, Sidi Gaye, Vieux Savané, Demba Ndiaye (notre copain et protecteur) et toute cette famille de Sud communication pour l'accueil dont nous avons bénéficié et la possibilité qui nous a été offerte de faire nos premiers pas dans un grand groupe de presse de dimension panafricaine qu'est Sud communication.

En cette veille de Tabaski dont le mouton n'aura certainement pas le même goût ni la même saveur pour nous qui avons connu Babacar Touré, nous prions Allah Soubhanallah Watallah d'accueillir notre cher PATRON dans son Paradis Éternel. Que la terre de Touba où tu reposes désormais pour l'éternité te soit légère. Que Dieu veille sur le repos de ton âme. Adieu patron