Sénégal: Covid-19/Prise en charge des cas graves - L'hôpital régional de Fatick se dote d'un respirateur

À l'occasion de la remise d'un lot d'équipements médicaux à l'hôpital régional de Fatick et aux districts de ladite région, le directeur des ressources humaines du ministère de la Santé et de l'Action sociale, Ibrahima Souka Ndella Diouf, a révélé que la prise en charge des cas graves dans la région de Fatick sera désormais chose possible.

«Le service de réanimation du Centre de traitement des épidémies (Cte) de l'hôpital régional de Fatick va être fonctionnel. Il sera doté d'un respirateur haut de gamme », a laissé entendre M. Diouf.

Et de préciser que « le ministère de la Santé, à travers le plan de résilience, a pu se doter d'un certain nombre de respirateurs qui vont permettre de gérer les cas graves dont on parle sur l'étendue du territoire national ».

Dans la même foulée, il fait savoir à l'adresse des agents de santé recrutés dans ce centre de traitement que « n'est pas membre du secteur qui veut. Il y a eu quelques réglages et je crois que l'histoire de leurs paiements va être un vieux souvenir »