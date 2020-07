Madagascar: « Prix découvertes RFI 2020 » - Les inscriptions se clôturent cette semaine

Un des plus grands événements musicaux du continent africain, un tremplin artistique. Le « Prix découvertes RFI » entame la dernière ligne droite de ses inscriptions.

AUTEUR, compositeur ou musicien talentueux, il n'est pas encore trop tard! Si vous souhaitez succéder à la chanteuse congolaise Céline Banza, promouvoir avec panache et fierté les couleurs du pays sur la scène internationale, la 40ème édition du Prix Découvertes RFI ouvre encore ses portes. Pour ce faire, rien de plus facile, il suffit de s' inscrire à l'un des plus prestigieux événements du continent et de la communauté francophone.

À l'instar de ses précédentes éditions, ce concours musical et fraternel promet d'émerveiller une nouvelle fois à travers des talents émergents et leurs univers artistiques respectifs. Les inscriptions se termineront ce 31 juillet sur le site « musique.rfi.fr ». Une opportunité qui éveille l' âme d'artiste, ainsi que la passion pour la musique en cette période de confinement incessante car la préparation de de la candidature est plus que conseillée. Mamy Ralaivita, Régis Givazo, Rajery ou Lalatiana ont conquis le jury du concours composé de professionnels et de personnalités.

Un honneur intarissable

La participation au « Prix découvertes RFI » représente un tremplin pour le parcours artistique par l'aura unique qu'elle apporte et le soutien des partenaires. Le lauréat bénéficiera de 10 000 euros, d'une tournée en Afrique et d'un concert à Paris. La RFI et ses partenaires étant engagés auprès du lauréat, lui offriront une exposition médiatique.

Vu le temps imparti il faut entre autres peaufiner au plus vite la présentation personnelle ou celle du groupe. L'inscription nécessite la saisie des informations suivantes : sur quelle plateforme en ligne retrouver les œuvres, ainsi que leur description. Le Prix Découvertes RFI est organisé en partenariat avec l'Institut français, l'Organisation Internationale de la Francophonie et la Sacem.