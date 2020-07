Sénégal: Impuretés de l'âme

billet

Depuis quelques temps, la fête de la Tabaski occupe tous les esprits, est sur toutes les lèvres. On a beau vouloir ne pas y penser, l'ignorer, mais les béliers replets ou efflanqués aux cornes parfois enroulées qui occupent l'espace, meublent le décor de nos rues et quartiers, sont là pour nous rappeler que l'échéance n'est pas bien loin.

Comme chaque année, c'est un combat contre l'incertitude, contre le stress devenu le lot quotidien des parents et autres chefs de famille à force de penser aux nombreuses dépenses. De quoi mettre groggy les plus dépensiers.

Avec la crise sanitaire qui a mis à genou l'activité économique et troué les poches les plus résistantes qui cèdent sans ... résistance, la situation est devenue plus compliquée.

D'aucuns auraient même souhaité le retour de l'état d'urgence, du couvre-feu. Au moins, ils auraient une bonne échappatoire pour ne pas avoir à délier leurs bourses.

Maintenant que les marchés sont ouverts, que les marchands de tissus et tailleurs ont repris du service et que les vendeurs de moutons ont commencé à inonder le marché, la liste des besoins à combler est là, aussi longue qu'un chapelet de sorcier.

La plus célèbre tradition de l'Aïd el-Kébir qui commémore la soumission et la foi sans faille d'Ibrahim est le sacrifice d'un animal. Chaque famille, dans la mesure de ses moyens, immole un mouton. Cela peut aussi être un chameau, un bœuf ou une chèvre.

«A chaque communauté, Nous avons assigné un rite sacrificiel, afin qu'ils prononcent le nom d'Allah sur la bête de cheptel qu'Il leur a attribuée. Votre Dieu est certes un Dieu unique. Soumettez-vous donc à Lui.

Et fais bonne annonce à ceux qui s'humilient, ceux dont les cœurs frémissent quand le nom d'Allah est mentionné, ceux qui endurent ce qui les atteint et ceux qui accomplissent la Salât et dépensent de ce que Nous leur avons attribué», dit Dieu dans la sourate Al Hajj (Le pèlerinage) aux versets 34-35.

Pour certains, tous les moyens sont bons pour commémorer le geste d'Ibrahim. Quitte même à s'endetter jusqu'au cou.

D'autres par contre, ont tendance à vouloir plutôt paraître qu'être. Ils se prêtent à un concours d'ostentation, veulent être premiers en tout : avoir le plus gros et le plus cher bélier, les plus chics boubous, la plus longue liste de dépenses...

Et ils n'hésitent pas à le montrer, comme pour narguer leurs vis-à-vis. Ils dépensent des millions pour une fête pendant qu'à côté, se trouvent des gens qui meurent de faim et n'ont même pas de cordes pour attacher un agnelet.

Un vrai paradoxe quand le désir passionnel invite certains nababs au gaspillage que la raison condamne. Dieu n'aime pas le gaspillage.

Et Il le dit dans la sourate An-Nisa'a (Les femmes) au verset 38 : «Et ceux qui dépensent leurs biens avec ostentation devant les gens, et ne croient ni en Allah ni au Jour dernier. Quiconque a le Diable pour camarade inséparable, quel mauvais camarade!»

Comme le disait si bien Aristote, «l'ostentation consiste à faire parade de sa fortune dans les occasions où l'on ne devrait pas la montrer». Et il n'a pas tort, car beaucoup de gens se montrent généreux en public, mais avares en l'absence de témoins.

Ils font des œuvres en vue d'être appréciés des hommes, or Dieu n'aime pas l'ostentation, l'extravagance... «Et donne au proche parent ce qui lui est dû ainsi qu'au pauvre et au voyageur (en détresse).

Et ne gaspille pas indûment, car les gaspilleurs sont les frères des diables ; et le Diable est très ingrat envers son Seigneur» (Sourate Al-Isra, Le voyage nocturne, versets 26-27).

Parmi les maladies du cœur figure en bonne place l'ostentation qui, dit-on, est le drapeau de l'hypocrisie, le défaut psychologique le plus laid.

Les sages considèrent ce vice de l'âme comme un acte qui annule et rend insignifiant les actions du croyant. Qu'il est aussi à l'image d'un ver qui ronge les œuvres, un ver caché. Les meilleures œuvres ne sont-elles pas celles faites dans la discrétion ?

Absolument si on en croit la religion qui nous convie à une vie pure, dénuée de toute hypocrisie et tromperie. Car on ne peut tromper Dieu et la satisfaction des gens est éphémère alors que la satisfaction de Dieu est éternelle.

C'est pour cette raison que chacun doit, avec force, combattre ce vice qui compte plusieurs adeptes, et qui demeure la plus dangereuse des choses planant sur l'œuvre de l'homme. Il nous faut nettoyer tous les jours nos cœurs afin de les prémunir de toutes ces impuretés qui pourrissent notre âme.