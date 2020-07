Madagascar: Androy - Une émission Radio séduit

Astucieuse. Le Centre opérationnel de lutte contre la covid-19 de la région Androy a développé une émission radio axée sur comment faire face à la pandémie. L'émission « Allo Radoko » s'opère en collaboration avec la direction régionale de la Santé et celle de la Communication et de la culture Androy, et est diffusée sur la FM 99.2 Radio Feon'i Androy.

Tous les jeudis, durant l'émission, un médecin répond terre à terre aux questions posées par la population. Vingt questions par émission sont enregistrées portant notamment sur le mode de transmission du coronavirus, les gestes barrières, les formes cliniques et symptômes.

« Les questions sont recueillies via sms ou appel, via les réseaux sociaux, via les intervenants sociaux, micro-trottoirs ou encore par le biais des maires et des chefs de fokontany », rapporte l'unité de communication du Centre de commandement opérationnel Covid-19 de la région Androy. Une rediffusion est programmée tous les mercredis à 18h45.