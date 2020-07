Madagascar: Mahajanga - Cinq décès dû à la Covid-19 confirmés

Cinq nouveaux décès dus au coronavirus viennent d'être enregistrés dans la région Boeny, confirmés hier, par le CCO national. Sur les cinq victimes, quatre sont des hommes Ils ont rendu l'âme au Centre hospitalier universitaire d'Androva, les 18 et 21 juillet, mais les tests ou prélèvements ont été effectués auparavant, les 4 et 16 juillet, pour deux autres cas dont une femme. Trois tests ont été réalisés le 23 juillet, par le laboratoire GenExpert. Agées de plus de 50 ans, toutes ces personnes présentaient une comorbidité (obésité, hypertension artérielle).

« Le nombre des personnes en traitement s'élève à cent vingt quatre malades actuellement dont vingt cinq au CHU de Mahavoky-Atsimo, six autres à Androva. Un appareil radiologie numérique est aussi installé dans ce dernier établissement comme à Mahavoky-Atsimo. Désormais, le traitement à domicile ne sera plus autorisé, car les malades ne respectent pas les consignes et les mesures sanitaires. Tous les malades devront être soignés à l'hôpital», déclare le directeur régional de la Santé de Boeny, le Dr Rivomalala Rakotonavalona.

Depuis l'apparition de la pandémie à Mahajanga, cent quarante huit cas y ont été confirmés dont trente trois nouveaux cas déclarés dimanche. Deux formes graves sont en traitement, dix neuf personnes guéries. Quatre cent quinze tests ont été réalisés depuis le 11 mai, et treize tests PCR sont en attente de résultats.