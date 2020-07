Ile Maurice: Premiers déboursements de la Mauritius Investment Corporation aux entreprises en difficulté

communiqué de presse

GIS - 28 juillet 2020 : « La Mauritius Investment Corporation (MIC) effectuera prochainement ses premiers déboursements aux grandes entreprises se trouvant en difficulté financière suite à la crise engendrée par la pandémie du Covid-19. 40 entreprises ont ainsi soumis leur requête à la MIC.»

L'annonce a été faite par le ministre des Finances, de la Planification et du Développement économiques, Dr Renganaden Padayachy, lors d'une déclaration à la presse, à l'issue d'une réunion tenue hier, avec divers représentants dont ceux de la Banque de Maurice (BoM), de l'Economic Development Board, de la MIC et de la State Investment Corporation. La réunion avait pour objectif de faire le point sur l'évolution de Covid-19 et les mesures et programmes d'aide annoncés avant et pendant le budget 2020-2021.

« Nous avons discuté des mesures et des programmes qui ne nécessitent pas la finalisation du Finance Bill 2020 et en même temps fait le point sur l'état des choses dans différentes institutions », a déclaré Dr Padayachy. Il a souligné son intention de suivre de près la situation économique en vue de mieux faire face aux défis, en particulier dans le secteur des petites et moyennes entreprises.

Le grand argentier a également souligné que l'Investment Committee de la BoM analyse actuellement la situation financière des entreprises en détresse. Il a indiqué que des mesures importantes et proactives prises par le gouvernement pour soutenir l'économie à la suite de la pandémie de Covid-19 ont limité les dommages sociaux et économiques de même que leurs conséquences sur l'emploi.

Revenant sur le Wage Assistance Scheme et le Self-Employed Assistance Scheme, Dr Padayachy a précisé qu'environ Rs 500 millions sont déboursées chaque mois pour ceux travaillant dans les secteurs les plus touchés par la pandémie. Il a également fait part de la mise sur pied d'un guichet unique à l'intention du public afin de fournir des informations et répondre aux questions concernant la série de mesures et de programmes actuellement mis en œuvre par le gouvernement. Cette initiative a pour but d'assurer une communication fluide entre les institutions collaboratrices afin d'assurer une prestation de services efficace.