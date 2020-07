Congo-Brazzaville: Consommation - Brazzavillois et Ponténégrins boivent de plus en plus d'alcool

Les statistiques données par l'Association de lutte contre les mauvaises moeurs et stupéfiants indiquent qu'une personne prend sept à douze bouteilles de bière par jour à Brazzaville et Pointe-Noire.

« Dès 6 h du matin et cela jusqu'au soir, dans les villes de Pointe-Noire et Brazzaville, les gens sont dans des débits de boissons, et ce sont des bières qui coulent à flot. Or, l'excès de bière dans l'organisme a des effets très néfastes », a déclaré un médecin à Pointe-Noire abordé sur la question.

En effet, certaines pathologies dont souffrent les Brazzavillois et Ponténégrins sont causées par la dépendance à la bière ou à son excès. A Brazzaville tout comme à Pointe-Noire, sur les abords des artères principales, dans les quartiers, parcelles, restaurants de fortune, l'abus d'alcool a donné naissance à des associations de buveurs. «Certains Ponténégrins et Brazzavillois ont même des mutuelles de consommation d'alcool. Ils consomment ces bières le plus souvent à jeun», s'est plainte une habitante de la ville côtière Selon le récent rapport de l'Organisation mondiale de la santé, l'abus d'alcool a entraîné en 2016 plus de trois millions de décès dans le monde. Et plus des trois quarts de ces décès concernent des hommes.

Les conséquences fâcheuses d'alcool

L'abus d'alcool a une grande influence sur le développement de nombreuses maladies, notamment les cancers, les maladies cardiovasculaires et digestives, les maladies du système nerveux et troubles psychiques. L'alcool peut également être à l'origine des difficultés sanitaires plus courantes telles que la fatigue, la paresse, la tension artérielle trop élevée, problèmes de mémoires et de nombreux cas d'accidents de circulation.