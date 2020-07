Burkina Faso: Sommanogo Koutou - « Nous n'avons pas peur de retourner à l'opposition mais nous ne partons pas aux élections pour aller à l'opposition »

interview

Sommanogo Koutou ! Le nom vous dit certainement beaucoup de choses. C'est lui, le ministre des Ressources animales et halieutiques. Cadre de l'Union pour la renaissance /Parti sankariste (UNIR/PS), c'est lui l'invité de votre rubrique « Mardi Politique » de ce jour. Il aborde ici, avec nous, des sujets liés à la vie de son département ministériel et à la politique nationale. Lisez plutôt !

Vous êtes ministre depuis la formation du premier gouvernement de Paul Kaba Thiéba en 2016. Qu'est-ce qui explique votre longévité au sein du gouvernement ?

Je voudrais d'abord vous remercier pour vous être déplacé jusqu'à mon bureau pour vous entretenir avec moi sur des questions diverses et vous encourager dans l'activité que vous menez. Votre travail nous accompagne dans la vulgarisation de nos actions.

Cela dit, je pense qu'il était plus opportun de poser cette question à ceux qui m'ont fait confiance depuis janvier 2016 et qui, à chaque remaniement, m'ont toujours renouvelé leur confiance. Je voudrais vous dire également que je représente un parti politique et votre question pourrait être posée aussi à mon parti politique.

Du reste, ce qui m'a été dit lors des consultations, c'est que le travail fait au niveau du ministère est satisfaisant et que, pour cela, on me faisait confiance. Si notre travail est positivement apprécié, c'est grâce à l'engagement de mes collaborateurs parce que nous sommes une équipe.

Le poste que vous occupiez, notamment au niveau de la Poste, était, dit-on, plus calme et financièrement rentable. Or, être ministre, c'est pratiquement se livrer à la vindicte populaire dans ce Burkina post-insurrectionnel. Pourquoi avoir fait le choix des difficultés en devenant ministre ?

Effectivement, je suis de profil économiste. J'ai fait l'école supérieure des Sciences économiques et de gestion à Ouagadougou.

Juste après mes études, j'ai été recruté comme agent à la SONAPOST (La Poste Burkina). Pendant près de 12 ans, j'ai joué les premiers rôles aux côtés des Directeurs généraux, notamment Monsieur Arthur Kafando.

Mon dernier poste, avant le gouvernement, était à l'Autorité de régulation des communications électroniques (ARCEP). Que ce soit à l'ARCEP ou à la Poste, je n'étais pas moins rémunéré, mais l'essentiel n'est pas là.

Le poste de ministre est un appel à se donner pour sa patrie et je crois que c'est ce qui est motivant. Maintenant, que ce poste soit une manière de me livrer à une vindicte populaire, je ne le sais pas. Mais tout dépend de comment on aborde les gens.

En tout cas, je n'ai pas senti une certaine vindicte contre moi depuis que j'ai été nommé. C'est vrai, il y a souvent des critiques acerbes mais cela est tout à fait normal dans la gestion des affaires d'une nation.

Etre ministre est un prestige et certainement financièrement appréciable. Peut-être cela a-t-il guidé votre choix. N'est-ce pas ?

Comme je le disais tantôt, je ne pense pas que ce soit l'aspect financier qui m'ait guidé sinon je ne serais pas là.

Comme vous l'avez si bien dit, je ne suis pas aussi bien rémunéré que là où j'étais. Je pense qu'en tant que ministre, si vous arrivez à obtenir les résultats qu'on attend de vous, vous aurez la reconnaissance de la population et du peuple.

Quels sont les principaux grands projets que vous avez menés à terme depuis votre arrivée en 2016 au ministère des Ressources animales ?

Il faut d'abord noter que nous sommes à la tête d'un ministère qui a connu beaucoup de difficultés et qui a été érigé en ministère plein il y a juste quelque temps.

Pendant longtemps, il a été un ministère délégué. Il faut aussi noter que notre ministère n'a pas une allocation budgétaire aussi importante qu'ailleurs.

Mais depuis 2016, nous avons noté une amélioration de l'allocation budgétaire. Malheureusement, le pays a rencontré des difficultés de tous genres qui ont conduit parfois à des régulations budgétaires. Donc, financièrement, nous avons eu beaucoup de difficultés.

Malgré tout, nous avons pu entreprendre beaucoup d'actions de terrain conformément à notre lettre de mission. En termes de projets réalisés, il y a la première édition du Salon de l'élevage du Burkina Faso (SABEL) qui est une première dans notre pays et même dans la sous-région.

Nous avons eu l'opportunité de montrer toutes les potentialités de l'élevage à nos populations et au reste du monde. Nous avons pu mobiliser plus de 175 exposants, recevoir plus de 25 000 visiteurs.

Nous avons pu comptabiliser, sur inscription, plus de 600 contrats évalués à 3 milliards de F CFA. Sur le plan sanitaire, nous avons fait adopter, en 2017, une loi portant Code de santé animale et de santé publique vétérinaire.

Cela nous a permis de réglementer l'activité d'élevage et le domaine de la santé animale. Nous avons également lancé quatre grands projets structurants avec l'accompagnement de certains partenaires, qui nous ont permis d'avoir substantiellement des moyens d'environ 90 milliards de F CFA.

Je parle du Projet régional d'appui au pastoralisme au Sahel-Burkina Faso (PRAPS-BF), du Projet d'appui au développement de l'élevage au Burkina (PADEL-B), du Projet de développement du pastoralisme au Sahel (PDPS) et du projet de récupération des terres dégradées dans le Sahel et dans le Nord (BKF 024).

Nous avons aussi assuré un accroissement substantiel des financements pour des micro-projets au profit de jeunes et de femmes. Près de 2068 micro-projets ont été financés à hauteur de 3, 130 milliards de F CFA pour plus de 3000 bénéficiaires.

Il faut dire que pendant longtemps, notre politique a été basée sur des données anciennes et d'extrapolation en extrapolation.

Ce qui ne donne pas une vision assez claire de notre mission et de nos activités. Donc, nous avons pu, pour une fois, engager une enquête du cheptel qui nous permettra d'avoir un chiffrage exact sur le territoire national, de nos potentialités en termes de cheptel au Burkina Faso.

Nous ajoutons à ces actions, les campagnes de vaccination que nous avons régulièrement organisées dans le domaine de la santé animale. Vous savez que l'abattoir frigorifique de Kaya est un des projets phares du ministère.

L'infrastructure est achevée et il reste à ouvrir ses portes en collaboration avec la commune. En matière de miel, c'est la première fois que nous avons pu signer une convention qui nous permet d'exporter le miel à l'étranger, notamment dans les pays européens.

Il n'y a que deux ou trois pays africains qui ont pu accéder à ce marché européen et donc, cela constitue une performance pour notre pays. Ce sont là quelques projets réalisés et il est évident que cela n'est pas exhaustif. Nous aurons certainement l'occasion de vous en dire davantage.

La 2e édition du SABEL a été finalement annulée. Quelles en sont les raisons ?

C'est vraiment dommage quand on sait que le SABEL était très attendu. Tous ceux qui n'étaient pas présents à la première édition, s'étaient apprêtés pour venir montrer ce que nous avons comme potentialités dans le secteur de l'élevage dans notre pays. Malheureusement, l'épidémie de Covid-19 est intervenue et il y a des régulations budgétaires.

Pour l'édition qui était en préparation, nous avions voulu dépasser le cadre national pour mobiliser d'autres pays et partenaires autour du SABEL. Comme vous le savez, à chaque édition de ce salon de l'élevage, nous voulons qu'il y ait du monde.

Pour ce faire, les mesures-barrières liées au Covid-19, ne nous permettent pas, en plus des autres raisons, d'organiser l'évènement. Nous sommes en train d'élaborer un dossier pour voir comment le gouvernement peut nous accompagner, soit repousser l'activité à l'année prochaine, soit attendre 2022 pour l'organiser.

Avez-vous des regrets dans la conduite de vos missions quand on sait que les ministres ont souvent de grandes ambitions mais les moyens d'opérationnalisation font parfois défaut ?

Dans un ministère comme les Ressources animales et halieutiques, nous ne pouvons pas, en cinq ans, épuiser tout ce que nous avons comme projets.

Il y a des possibilités ou des opportunités que nous aurions pu exploiter pour donner une bouffée d'oxygène à l'élevage, mais comme je vous le disais tantôt, des difficultés ont apparu, notamment la question sécuritaire et la fronde sociale qui ont plombé nos ambitions.

On ne peut pas être satisfait de ce qu'on a pu faire mais on a essayé de faire le maximum avec le peu qu'on a eu. Mais il est clair que nous aurions pu faire plus si nous avions plus de possibilités.

Dans l'opinion, il se dit que votre ministère croule sous le poids des projets et des financements. Qu'en est-il exactement ?

Je viens de vous dire que le ministère fait partie des départements qui ont des difficultés financières. Notre budget tourne autour d'environ 1% du budget national.

On avait pu le relever depuis 2016. Malheureusement, de régulation en régulation, nous sommes revenus à autour de 1%. Nous n'avons que quatre projets qui font, globalement, 90 milliards de F CFA. C'est tout ce que nous avons.

Or, dans notre ministère, nous avons comme acteurs, 86% de la population active et 86% des ménages qui vivent de l'élevage. Par rapport donc au budget, chacun peut se faire une idée de la situation.

Vous dites bien que 86% des ménages vivent de l'élevage. Comment se fait-il que malgré tout, au niveau du budget, vous soyez les moins nantis ?

Je n'ai pas beaucoup d'explications à donner. En étant du gouvernement, je vois les réalités. Il y a des priorités.

Je l'ai dit, depuis 2016, et par rapport aux années antérieures, le budget de notre ministère avait connu substantiellement une hausse mais les problèmes que nous avons connus et que nous connaissons, nous ont amené à privilégier les aspects sécuritaires et la fronde sociale.

En tant que gouvernant, nous comprenons qu'à un moment donné, il faut faire des sacrifices pour sauver d'autres situations encore plus urgentes.

Qu'avez-vous à dire sur la question des potentialités en ressources animales au Burkina, qu'on dit très importantes ?

Le Burkina Faso est un pays essentiellement agro-pastoral et cela est connu de tous. Nous avons une situation géographique qui nous permet effectivement de dire que nous avons beaucoup de potentialités.

Quand on regarde dans la transformation des produits, c'est un secteur très porteur parce que nous avons un cheptel énorme. A titre d'exemple, nous avions 46 millions de volailles, 10 millions de bovins, près de 25 millions de petits ruminants sans compter les 1 million 200 mille alevins.

Donc, il y a des potentialités pour ceux qui veulent se lancer dans la transformation des produits d'élevage. Nous avons également un élevage beaucoup plus extensif mais traditionnel. C'est dire que nous avons une marge énorme de possibilités d'amélioration de ce secteur.

C'est un marché national et international sûr. Il faut dire aussi que nous avons un climat, quoi qu'on dise, favorable à l'élevage.

En effet, selon les techniciens, c'est un environnement qui préserverait les animaux de certaines maladies ravageuses. A cela, il faut ajouter la position géographique du Burkina qui est carrefour entre les pays côtiers et ceux de l'hinterland.

N'est-ce pas une erreur de minimiser le secteur de l'élevage en y injectant peu d'argent ?

En tant que militant d'un parti de masse, je sais que les grands pays que nous connaissons se sont développés à partir de l'agriculture et de l'élevage. Ce sont des domaines que je qualifie toujours de souverains.

Personne ne viendra aider un pays à développer son élevage. Il faut que l'Etat s'y investisse davantage pour que nous puissions arriver à notre autosuffisance. Dire que c'est une erreur, c'est peut-être aller trop loin mais les possibilités financières sont telles que ce que nous ambitionnons de faire, n'a pas été fait.

J'estime, en tous les cas, qu'on peut faire encore beaucoup d'efforts pour développer ce secteur. C'est pourquoi je milite pour que, même en cas de régulation budgétaire, il y ait un plancher sous lequel il ne faut pas descendre et ce, pour permettre de réaliser certaines activités phares.

Dans les régions en proie à l'insécurité, notamment dans le Sahel, zone d'élevage, les terroristes ont presque fait main basse sur le cheptel. Quelle est la situation aujourd'hui ?

La situation est très préoccupante. J'ai une pensée pour tous ces éleveurs que nous avons perdus dans ces régions qui sont des zones de tradition d'élevage.

Je voudrais parler de l'Est, du Sahel, du Centre-Nord, de la Boucle du Mouhoun. Concrètement, nous avons subi de plein fouet, dans le domaine de l'élevage, cette crise sécuritaire.

Nous avons vu un accroissement de la vulnérabilité de nos éleveurs qui sont souvent des transhumants. Nous avons également vu que les moyens d'existence de ces éleveurs, ont été pillés. De même, les résidences de ces communautés de pasteurs ont été saccagées.

Je voudrais, ici, féliciter nos services qui sont dans toutes ces régions pour l'encadrement et le soutien apportés à ces acteurs en dépit de la situation.

Mon vœu le plus cher est que nous puissions parvenir à une situation assez paisible, le plus rapidement possible, pour permettre la reprise effective des activités dans ces régions.

Qu'est-ce qui est fait par votre ministère et le gouvernement, pour venir en aide aux populations qui sont spoliées de leurs bétails ?

Au niveau du gouvernement, nous avons, depuis 2016, pris des mesures en accord avec le ministère chargé de l'Action humanitaire afin d'apporter de l'assistance aux personnes affectées par la crise, parmi lesquelles il y a bien entendu des éleveurs.

Au ministère des Ressources animales, nous avons un secrétariat permanent chargé des crises et de la vulnérabilité en élevage.

Ce secrétariat permanent est chargé d'élaborer un plan de riposte et nous sommes là-dessus. Nous avons œuvré avec le ministère de l'Action humanitaire, à faire des points d'eau pour les animaux. Nous avons mené des actions dans la santé des animaux et dans l'appui-conseil.

Concrètement, nous avons voulu accompagner ceux qui ont perdu leurs animaux. Malheureusement, nous n'avons pas eu un financement pour ce projet.

Je précise que nous avons élaboré un plan de riposte que nous avons soumis aux partenaires techniques et financiers, pour que nous puissions déjà reconstituer le cheptel pour les personnes qui en ont perdu.

Avez-vous espoir que ce plan sera financé ?

Oui, nous avons espoir. Nous sommes sur la question et le gouvernement a accepté le principe. Pour la première phase, nous avons bénéficié d'un appui de plus de 10 milliards de F CFA dont 5,6 milliards de l'Etat.

Cela nous a permis de commander des aliments de bétails pour tous les animaux. Nous avons également pu avoir plus de 2 milliards de F CFA pour la vaccination des animaux.

Nous avons lancé, au mois de juin, une campagne de vaccination pour les quatre plus grandes maladies des animaux, gratuitement pour la première fois au Burkina Faso. Donc, le volet reconstitution du cheptel va suivre après.

Selon vous, quelles sont les actions à entreprendre pour permettre une meilleure contribution du secteur animal au développement du Burkina Faso ?

C'est une réponse personnelle et en lien avec la politique de notre ministère. L'élevage est un ensemble d'actions : production, transformation, commercialisation.

Pour moi, pour que l'élevage puisse contribuer efficacement au développement économique et social de notre pays, il faut avoir des actions conséquentes sur les premiers segments que sont la production et la transformation.

C'est dire qu'il faut assurer une amélioration et une intensification de la production et la productivité animales qui vont nécessiter obligatoirement que nous puissions avoir un point sur la santé animale, un point sur l'alimentation des animaux et un point sur l'amélioration de la génétique pour que nous puissions avoir des animaux performants.

Le deuxième volet, c'est assurer la transformation de nos produits sur place par la mise en place et la modernisation des infrastructures marchandes comme les abattoirs.

« Les gens consomment plus de poisson que de viande ; ce qui fait que la demande est devenue énorme alors que nous ne produisons que le 1/5 de nos besoins »

Quelles sont aujourd'hui les potentialités en matière de ressources halieutiques du Burkina Faso ?

Nous avons effectivement d'énormes potentialités en matière de ressources halieutiques. Nous empoissonnons les trois fleuves du pays chaque année.

De plus, nous avons près de 1200 plans d'eau au Burkina Faso, dont la surface vacille entre 200 à 300 mille hectares qui nous permettent une exploitation assez acceptable des produits halieutiques.

Ce que nous avons décidé de faire et que nous faisons, c'est l'empoissonnement des plans d'eau. Chaque année, au moins 40 plans d'eau sont empoissonnés. 10 à 15 millions d'alevins sont octroyés gratuitement aux acteurs. Nous avons à peu près 50 000 acteurs confondus dans ce domaine halieutique.

Nous avons mis en place une politique nationale de la pêche, qui permet d'encadrer et de valoriser cette activité. Nous avons également ouvert un guichet afin de pouvoir faciliter l'accès au financement desdits acteurs. C'est un domaine qui est très porteur.

Par exemple, l'aquaculture est une activité assez naissante, qui prend une allure qui nous surprend. Chaque jour, des gens se bousculent à la porte de mon bureau car ayant l'argent pour investir dans ce domaine. Nous attendons des financements pour développer davantage le secteur. En matière de possibilités, nous en avons.

De plus en plus, vous constatez comme moi, qu'il y a des changements dans les habitudes de consommation. Les gens consomment plus de poisson que de viande ; ce qui fait que la demande est devenue énorme alors que nous ne produisons que le 1/5 de nos besoins. Le marché est donc alléchant.

Quels sont les grands défis de votre département en matière de ressources halieutiques ?

Nous devons assurer un accès au financement des entreprises aquacoles, une formation des acteurs sur le terrain et des spécialistes qui ne sont pas en nombre suffisant pour encadrer les acteurs.

Sur le plan politique, Roch Marc Christian Kaboré est le candidat de votre parti, l'UNIR/PS. Pensez-vous avoir fait un bon choix en ne représentant pas un candidat à la présidentielle ?

Cette question nous permet de rappeler que déjà, en 2015, contexte national obligeant, nous avions convoqué le plénum du Bureau politique national (BPN) à qui nous avons soumis le sujet des alliances et le BPN avait validé l'idée d'accompagner Roch Marc Christian Kaboré dans la mise en œuvre de sa politique pour ainsi contribuer à stabiliser les institutions de notre pays.

Aujourd'hui, nous avons deux ministres dans le gouvernement. Nous occupons la première vice-présidence de l'Assemblée nationale ; nous avons des hauts-commissaires et des militants nommés à d'autres postes assez importants.

Donc, nous sommes comptables du quinquennat de Roch. Depuis mars 2019, nous avons engagé avec le MPP, à travers la mise en place d'une commission de 30 personnes (15 cadres de l'UNIR/PS et 15 autres du MPP), un processus de réflexion sur trois thèmes : la gouvernance, l'unité de la grande gauche et les questions électorales.

Nous avons produit un rapport transmis à nos instances. Lors de notre congrès des 30 et 31 octobre 2019, il a été présenté aux congressistes qui ont mandaté le Bureau exécutif national, de réfléchir sur les types d'alliances à nouer.

C'est ainsi que, tenant compte du fait que nos points de vue vont être pris en compte dans le programme politique du président Kaboré, nous avons décidé de l'accompagner. Et cet accompagnement n'est pas un casting comme vous le dites.

Voulez-vous dire qu'il y a une partie du programme de l'UNIR/PS qui est en train d'être mise en œuvre ?

En tout cas, beaucoup de nos idées ont été acceptées par le président du Faso mais je précise que ce n'est pas notre Programme alternative sankariste (PAS).

« On ne peut pas, par un coup de baguette magique, faire disparaître la corruption. Mais nous avons demandé que la lutte contre la corruption soit inscrite comme un point d'honneur dans le quinquennat à venir »

Pouvez-vous nous citer quelques exemples d'idées prises en compte ?

Il y a la question de la gouvernance. Lors du dernier congrès extraordinaire du parti, il a été recommandé de renforcer la gouvernance afin de prendre en compte les aspirations du peuple.

C'est difficile car on ne peut pas, par un coup de baguette magique, faire disparaître la corruption. Mais nous avons demandé que la lutte contre la corruption soit inscrite comme un point d'honneur dans le quinquennat à venir.

Comment explique-t-on la survivance de la corruption dans notre pays ?

Je discute souvent avec des camarades et des proches sur le sujet. La corruption, c'est comme le plus vieux métier du monde.

Cela fait des siècles et des siècles qu'elle existe. On ne peut pas l'éliminer par un coup de baguette magique comme je le disais tantôt, mais il faut qu'on en prenne conscience à tous les niveaux.

La corruption n'est pas forcément du fait de ceux qui sont en haut ; elle vient aussi d'en bas. Nous devons être unis pour la combattre.

Que gagne ou que perd l'UNIR/PS en s'alignant derrière Roch ?

L'UNIR/PS est un parti de masse. Tout ce que nous faisons, vise à répondre aux aspirations des populations.

Nous avons un slogan qui nous est cher : « Pas un pas sans le peuple ». A ce titre, nous travaillons à ce que le peuple trouve son compte dans les actions que nous menons. Donc, si le peuple gagne, l'UNIR/PS gagne.

Pour nous, ce qui est important, ce n'est pas ce que gagne l'UNIR/PS mais ce que le peuple gagne. Notre accompagnement du candidat Roch est basé sur une alliance stratégique et non sur une aliénation ou un alignement mécanique.

En faisant le choix d'accompagner Roch, n'y a-t-il pas de risque électoral pour l'UNIR/PS ? La disparition de votre parti par exemple !

Il y a des risques partout, mais nous pensons que nous n'allons pas disparaître. Nous sommes un parti implanté partout dans le pays et nous allons présenter des candidats aux législatives.

Envisagez-vous vous retrouver dans l'opposition après les élections du 22 novembre 2020 ?

Je suis de nature optimiste dans les actions que j'entreprends de conduire ou de mener. Je ne pars pas aux élections en me disant que je vais perdre.

Cette question peut être posée à d'autres. Nous avons été dans l'opposition pendant près de trois décennies et donc, nous n'avons pas peur d'être dans l'opposition.

Nous pensons d'ailleurs que c'est une bonne posture car si l'opposition joue bien son rôle, comme nous le faisions, elle devient un contre-pouvoir. Nous n'avons pas peur de retourner à l'opposition mais nous ne partons pas aux élections pour aller à l'opposition.

Etre dans l'opposition, ne donne pas « à manger » !

Ceux qui sont dans l'Opposition mangent !

A titre personnel, comment êtes-vous arrivé en politique ?

Dans mon parcours, j'ai été militant de l'Association des élèves et scolaires de Ouagadougou (AESO) et de l'ANEB.

J'ai été dans le comité de gestion du foyer des étudiants à Paspanga jusqu'à ce que je sois recruté comme technicien à la SONAPOST.

En 2000, Me Sankara que je connais très bien, et moi avions échangé sur la question politique. Je ne m'étais jamais aventuré sur le terrain politique jusqu'alors. Ce que Sankara m'a présenté comme programme, m'a convaincu et c'est depuis lors que je milite dans l'UNIR/PS.

Pour la petite histoire, comment la famille Koutou (originaire du Passoré) s'est-elle retrouvée dans la Boucle du Mouhoun ?

Ce que nous avons appris des parents, ce sont trois chasseurs qui se sont déplacés du Passoré vers la région san. Ces chasseurs ont trouvé une terre fertile et ils en ont fait la demande aux San pour cultiver.

L'hospitalité étant très cultivée en pays san, surtout quand il s'agit de question de terre, ils n'ont pas refusé la demande des chasseurs qui sont repartis demander à notre arrière-grand-père, de les rejoindre dans la localité. Cela fait près d'un siècle. Moi-même, je suis là-bas, mon père aussi.

« Je termine en félicitant « Le Pays ». C'est un journal que j'ai connu à travers sa ligne éditoriale que j'apprécie énormément »

Avez-vous un message particulier à livrer ?

Je souhaite que le Burkina Faso recouvre la paix structurelle aux fins, entre autres, de nous permettre de développer un secteur très porteur pour notre pays qui est essentiellement agro-pastoral : l'élevage.

Plusieurs zones pastorales et points d'eau pour abreuver les animaux, sont occupés dans certaines régions. Nos marchés à bétail sont fermés à cause des attaques terroristes et aujourd'hui, on assiste à un bradage des animaux. A titre d'exemple, il m'est revenu que des bovins ont été vendus à 30 000 F CFA.

Au niveau du cheptel, le nombre est en train de régresser. Il y a aussi certaines communautés d'éleveurs qui sont stigmatisées du fait de la situation. Nous devons travailler à mettre fin à cela. Je termine en félicitant « Le Pays ».

C'est un journal que j'ai connu à travers sa ligne éditoriale que j'apprécie énormément. Je voudrais vous encourager pour le travail que vous abattez et pour votre accompagnement à notre ministère.