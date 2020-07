Afrique: Aristide Bance annonce la fin de sa carrière internationale

Le flamboyant attaquant burkinabé Aristide Bance a décidé de mettre un terme à sa carrière en équipe nationale 17 ans après sa première apparition.

Bance, qui aura 36 ans en septembre, a arboré le maillot des Etalons 79 fois, marquant 24 buts depuis ses débuts en 2003.

L'attaquant vedette du club guinéen Horoya AC a fait cette annonce mardi après un entretien avec le président burkinabé, Roch Marc Christian Kabore.

«En sa qualité de premier capitaine de l'équipe nationale les étalons, j'ai tenu à lui témoigner ma gratitude pour tout ce qu'il fait pour le football burkinabè. J'ai aussi profité de ces instants pour lui annoncer officiellement, mon intention de mettre fin à ma carrière internationale, la fin de mon aventure avec les Etalons du Burkina et lui remettre définitivement mon numéro porte-bonheur "15" », a déclaré Bance dans un post sur sa page Facebook officielle.

Bance, aimé et adoré de ses compatriotes, a eu une carrière professionnelle de deux décennies qui l'a amené à se présenter dans 22 clubs du monde entier depuis 2000. Il a été un membre clé des Etalons et les a représentés à quatre éditions de la Coupe d'Afrique des Nations - 2012, 2013, 2015, 2017.

Ses années les plus mémorables sont sans doute 2013 et 2017 lorsque le Burkina Faso a remporté respectivement l'argent et le bronze lors de l'événement phare continental.

«C'était une fierté pour moi de porter les couleurs de l'équipe nationale. Nous avons passé de rudes comme de bons moments. Nous avons vibré ensemble deux (2) belles CAN, celles de 2013 et 2017 couronnées par 2 médailles, l'argent et le bronze. Des moments qui resteront à jamais les meilleurs de ma vie», a ajouté Bance.

La dernière apparition de l'attaquant avec Les Etalons remonte à novembre 2019, lorsqu'il a marqué les deux buts garantissant la victoire du Burkina Faso 2-1 face au Soudan du Sud; c'était lors de la deuxième journée des éliminatoires pour la Coupe d'Afrique des Nations (CAN)Total Cameroun 2021 dans le groupe B.

La carrière de Bance en club a fait de lui un globe-trotter, évoluant dans des clubs d'Ukraine, d'Allemagne, des Émirats arabes unis, du Qatar, de Turquie, de Finlande, du Kazakhstan, d'Afrique du Sud, de Lettonie, d'Égypte et de Côte d'Ivoire.

Il est actuellement en Guinée et évolue au sein du Horoya AC. De plus, il a pleinement participé à la qualification de l'équipe guinéenne pour les demi-finales de la Coupe de la Confédération Total où elle doit affronter l'équipe égyptienne Pyramids.

L'attaquant promet de se consacrer désormais à son club afin d'obtenir des résultats positifs.